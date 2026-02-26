“지난 12년은 뜨겁고 행복했던 시간”

국립예술단체장 첫 4연임, 4월 퇴임하는 강수진 국립발레단장

강수진 국립발레단장 겸 예술감독(사진)이 12년간의 임기를 마무리하고 오는 4월4일 퇴임한다.



강 단장은 1986년 슈투트가르트발레단에 만 18세 나이로 최연소 입단해 활약하고 1999년 ‘무용계의 아카데미상’으로 불리는 ‘브누아 드 라 당스’ 최고 여성 무용수로 선정된 세계적인 발레리나다. 2014년 최태지 전 국립발레단 예술감독의 뒤를 이어 7대 단장에 임명된 이후 2017년, 2020년, 2023년에도 단장을 맡으며 4연임에 성공했다. 국내 국립예술단체장 가운데 4연임은 강 단장이 최초다.



강 단장은 재임 기간 국립발레단의 예술적 정체성을 공고히 하는 동시에 창작 기반을 체계화하고 국제적 위상을 확장하는 데 주력했다. 존 노이마이어의 <카멜리아 레이디>, 조지 발란신의 <주얼스>, 존 크랭코의 <말괄량이 길들이기> 등 세계적인 안무가들의 레퍼토리를 확보해 국내에 소개했썼다.



정규직 정원 확대를 통한 고용 안정성 확보, 민간 후원 기반 강화 등도 그의 공로로 꼽힌다.



강 단장은 “지난 12년은 제 인생에서 다시 한번 뜨겁고 행복했던 시간이었다. 국립발레단과 함께한 모든 순간, 저를 믿고 응원해주신 직원 및 단원들과 관객 여러분께 오직 감사한 마음뿐”이라면서 “사회 곳곳의 미래 세대를 위한 멘토 역할에 전념하며, 예술가로서 받은 성원을 보답해 나가겠다”고 밝혔다.



강 단장은 퇴임 이후 서울사이버대학교 교수로서 후학들을 양성할 계획이다.

