박찬욱 감독, 한국인 최초 ‘칸 국제영화제 심사위원장’ 맡는다

박찬욱 감독(사진)이 한국인 최초로 칸 국제영화제 심사위원장을 맡는다.



25일(현지시간) AP통신 등에 따르면 박 감독은 제79회 칸 영화제에서 최고 영예인 황금종려상 수상작을 결정짓는 경쟁 부문 심사위원장으로 위촉됐다. 박 감독은 2017년 이 영화제에 심사위원으로 참여한 데 이어 올해 한국인 최초로 심사위원장을 맡게 됐다.



박 감독은 “극장이 어두운 것은 우리가 영화의 빛을 보기 위해서다. 우리가 스스로를 극장 안에 가두는 것은 영화라는 창을 통해 우리의 영혼이 해방되도록 하기 위해서다”라며 “영화를 보기 위해 극장에 갇히고, 심사위원들과 토론하기 위해 다시 한번 갇히는 이 자발적인 이중의 구속(double, voluntary confinement)은 제가 큰 기대를 가지고 기다려온 일”이라고 밝혔다.



그는 그러면서 “증오와 분열의 시대에 영화관에서 함께 영화를 보는 행위가 마음을 움직이고 보편적인 연대감을 만들어낼 수 있다고 믿는다”고 말했다.



칸 영화제의 이리스 크노블로흐 조직위원장과 티에리 프레모 집행위원장은 성명을 내고 “박 감독의 독창성, 시각적 연출력, 이상한 운명을 지닌 남녀의 다층적인 충동을 포착해내는 점은 현대 영화에서 잊을 수 없는 순간을 선사해왔다”고 밝혔다.



이어 “박 감독의 탁월한 재능과 우리 시대의 질문에 깊이 관여해온 한 국가의 영화를 기리게 돼 기쁘다”고 했다.



한국 감독이나 배우가 칸 영화제 경쟁 부문 심사위원으로 참여한 건 지난해까지 총 6차례다. 신상옥 감독(1994), 이창동 감독(2009), 배우 전도연(2014), 박 감독(2017), 배우 송강호(2021), 홍상수 감독(2025)이 참여했다. 한국 영화인이 심사위원장으로 참여하는 건 이번이 처음이다.



박 감독과 칸 영화제의 인연은 약 20년 전으로 거슬러 올라간다. 박 감독은 2004년 <올드보이>로 심사위원대상을 받았다. 이어 2009년 <박쥐>로 심사위원상을, 2022년 <헤어질 결심>으로 감독상을 수상했다.



제79회 칸 영화제는 오는 5월12일부터 23일까지 프랑스 남부 휴양도시 칸에서 개최된다.

