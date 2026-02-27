[속보]‘개인정보 유출’ 쿠팡, 작년 4분기 영업이익 97% 급감

미 쿠팡Inc 연결실적 보고서 당기순손실 2600만달러, 적자 전환

쿠팡이 지난해 345억달러(약 49조원)의 매출을 올리며 사상 최대 실적을 기록했다.

하지만 대규모 개인정보 유출 사고로 4분기 기준 영업이익은 전년 동기 대비 97%나 급감했다.

쿠팡Inc가 26일(현지시간) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 작년 4분기 및 연간 연결실적 보고서에 따르면 2025년 연간 매출은 345억달러로 전년 대비 14% 증가했다. 환율 변동을 제외하고 고정환율을 기준으로는 18% 증가했다.

연간 영업이익은 4억7300만달러(약 6773억원)로 전년보다 3700만달러(약 530억원) 늘었고 당기순이익은 2억800만달러(약 2978억원)를 달성했다. 연간 기준으로 보면 외형적 성장과 실속 둘 다 잡은 모양새다.

그러나 개인정보 유출 사고가 있었던 4분기 매출은 88억3500만달러(12조8103억원)로 전년 동기 대비 11% 성장했지만 영업이익은 800만달러(115억원)에 그쳐 전년 동기 대비 97%나 감소했다. 당기순손실은 2600만달러(377억원)를 기록해 적자로 전환했다.

쿠팡은 이번 실적 발표와 함께 주주 가치 제고를 위해 4분기 중 1억6200만 달러(약 590만주) 규모의 자사주 매입을 단행했다고 밝혔다. 연간 전체로는 2억4300만달러 규모의 자사주를 사들였다.