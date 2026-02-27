창간 80주년 경향신문

낮 최고 ‘15도’ 포근한 봄날씨…전국 곳곳 빗방울

경향신문

금요일인 27일 전국이 대체로 포근한 가운데 남부 지방과 제주도, 강원 영동에 비가 내리겠다.

강원 산지와 동해안에는 눈이 내리는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 전라권과 경상권 5㎜ 안팎, 대구·경북 남부와 강원 동해안·산지 5㎜ 미만, 제주도 5~10㎜ 등이다.

낮 최고 '15도' 포근한 봄날씨…전국 곳곳 빗방울

입력 2026.02.27 07:31

  • 반기웅 기자

  • 기사를 재생 중이에요

서울 중구 청계천을 찾은 시민들이 가벼운 옷차림으로 산책을 하고 있다. 권도현 기자

서울 중구 청계천을 찾은 시민들이 가벼운 옷차림으로 산책을 하고 있다. 권도현 기자

금요일인 27일 전국이 대체로 포근한 가운데 남부 지방과 제주도, 강원 영동에 비가 내리겠다.

전국이 대체로 흐리다가 수도권은 오전부터, 중부 지방은 오후부터 차차 맑아지겠다.

오전까지 전라권과 경북권 남부, 경남에는 비가 내리다 그치겠다. 제주도와 부산, 울산은 비가 더 내리다가 오후에 그칠 것으로 예보됐다. 강원 산지와 동해안에는 눈이 내리는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 전라권과 경상권 5㎜ 안팎, 대구·경북 남부와 강원 동해안·산지 5㎜ 미만, 제주도 5~10㎜ 등이다.

기온은 당분간 평년(최저 영하 5도~영상 4도, 최고 7~12도)를 웃돌아 포근하겠다. 낮 최고 기온은 영상 15도까지 오르겠다.

기상청은 “기온이 오르면서 얼음이 녹아 얇아져 깨질 우려가 있다”며 “도로나 공사 현장의 지반 침하와 토사 유출, 산사태 등에 유의해달라”고 당부했다.

건조특보가 내려진 수도권과 강원 내륙에는 대기가 건조하겠다. 당분간 동풍이 지속되면서 건조특보가 유지되겠다. 바람도 약간 강하게 불면서 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있어 회재에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 청정한 동풍의 영향으로 전국이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.

