창간 80주년 경향신문

쿠팡Inc “개인정보 유출로 4분기 실적 부정적 영향···올들어 회복세”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

쿠팡Inc는 지난해 말 발생한 대규모 개인정보유출 사고로 12월에 부정적 영향을 받았지만 올들어 회복세를 보이고 있다고 27일 밝혔다.

쿠팡Inc는 이날 공시한 지난 4분기 실적에서 개인정보유출 사고 발생 사실을 언급하면서 "이번 데이터 사고는 2025년 4분기 매출 성장률과 활성 고객 수, 와우 멤버십, 그리고 12월부터의 수익성에 부정적인 영향을 미친 것으로 추정된다"면서도 "다만 최근 실적에 따르면 성장률에 대한 영향은 이후 안정화됐으며, 2026년 1분기부터는 회복되기 시작한 것으로 나타났다"고 설명했다.

개인정보 유출과 관련해서는 "쿠팡은 2025년 4분기 중 전 직원이 3300만개 이상의 사용자 계정 데이터를 불법적으로 조회하고, 약 3000개 계정의 데이터를 보관한 데이터 사고를 인지했다"며 "맨디언트와 팔로알토네트웍스 등 외부 사이버보안 전문업체들이 포렌식 조사를 실시한 결과 유출된 고객 정보는 이름, 이메일 주소, 전화번호, 배송지 주소, 일부 주문 이력 등 기본적인 연락처 및 주문 정보로 확인됐다. 한국 사용자 계정 2609건에 대해서는 건물 로비 출입 코드가 조회됐다"고 전했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

쿠팡Inc “개인정보 유출로 4분기 실적 부정적 영향···올들어 회복세”

입력 2026.02.27 07:48

수정 2026.02.27 07:52

펼치기/접기
  • 정유미 기자

  • 기사를 재생 중이에요

유출 관련 “민감정보 접근 없어” 기존 주장 유지

연합뉴스

연합뉴스

쿠팡Inc는 지난해 말 발생한 대규모 개인정보유출 사고로 12월에 부정적 영향을 받았지만 올들어 회복세를 보이고 있다고 27일 밝혔다.

쿠팡Inc는 이날 공시한 지난 4분기 실적에서 개인정보유출 사고 발생 사실을 언급하면서 “이번 데이터 사고(data incident)는 2025년 4분기 매출 성장률과 활성 고객 수, 와우(WOW) 멤버십, 그리고 12월부터의 수익성에 부정적인 영향을 미친 것으로 추정된다”면서도 “다만 최근 실적에 따르면 성장률에 대한 영향은 이후 안정화됐으며, 2026년 1분기부터는 회복되기 시작한 것으로 나타났다”고 설명했다.

개인정보 유출과 관련해서는 “쿠팡은 2025년 4분기 중 전 직원이 3300만개 이상의 사용자 계정 데이터를 불법적으로 조회하고, 약 3000개 계정의 데이터를 보관한 데이터 사고를 인지했다”며 “맨디언트와 팔로알토네트웍스 등 외부 사이버보안 전문업체들이 포렌식 조사를 실시한 결과 유출된 고객 정보는 이름, 이메일 주소, 전화번호, 배송지 주소, 일부 주문 이력 등 기본적인 연락처 및 주문 정보로 확인됐다. 한국 사용자 계정 2609건에 대해서는 건물 로비 출입 코드가 조회됐다”고 전했다.

그러면서 금융정보나 결제 카드 정보, 로그인 자격증명 및 비밀번호, 정부 발급 신분증 정보 등 민감정보는 접근되지 않은 것으로 조사됐고 2차 피해 발생 사례도 확인되지 않았다는 기존의 주장을 유지했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글