힐러리, 전 영부인 첫 의회증언···“난 엡스타인과 무관, 트럼프 소환해야”

힐러리 클린턴 전 미국 국무장관이 26일(현지시간) 미성년자 성착취범 고 제프리 엡스타인 사건과 관련해 연방하원 감독위원회에 출석해 비공개 증언했다. 클린턴 전 장관은 자신은 엡스타인의 범행과 무관하다며, 오히려 도널드 트럼프 대통령을 선서 증언대에 세워야 한다고 주장했다.

클린턴 전 장관은 이날 뉴욕주 자택 인근 공연예술센터에서 진행된 비공개·녹화 증언(deposition)에 앞서 엑스에 공개한 모두발언을 통해 “나는 여러분의 조사에 도움이 될 만한 지식이 없다”고 밝혔다. 그러면서 “그 사실을 알면서도 트럼프 대통령의 행위로부터 관심을 돌리고, 정당한 해명 요구를 덮기 위해 나에게 증언을 강요하고 있다”고 비판했다.

그는 “엡스타인을 만난 기억이 없고, 그의 비행기를 탄 적도 없다”며 “그의 섬이나 자택, 사무실을 방문한 적도 없다”고 강조했다.

또 “이 위원회가 엡스타인의 인신매매 범죄의 진실을 밝히는 데 진지하다면, 현직 대통령의 관여 여부에 대해 언론과의 즉석 문답에 의존할 것이 아니라 엡스타인 파일에 수만 차례 등장하는 문제에 대해 직접 선서 하에 질문해야 한다”고 촉구했다.

공화당 주도로 자신과 남편인 빌 클린턴 전 대통령이 소환된 데 대해서는 “무차별적 수색”이라고 반발하며 “무엇이 억제되고 있고, 누가 보호받고 있으며, 왜 은폐되고 있는가”라며 엡스타인 문건의 전면 공개를요구했다.

비공개 증언은 촬영이 금지돼 있지만, 극우 성향의 로렌 보버트 하원의원(공화·콜로라도)이 클린턴 전 장관의 모습을 촬영해 외부로 유출했다는 논란이 제기되면서 증언이 일시 중단되는 소동도 벌어졌다.

빌 클린턴 전 대통령도 27일 하원 감독위에 출석할 예정이다. 민주당은 비공개가 아닌 공개 청문회 방식을 요구하고 있다. 전직 대통령과 전직 영부인이 이처럼 의회 소환을 받아 증언대에 서는 것은 이례적인 일이라고 월스트리트저널(WSJ)은 전했다.

클린턴 전 대통령은 2024년 출간한 회고록에서 엡스타인의 범행에 대해 “전혀 눈치채지 못했다”며 “그는 많은 사람에게 상처를 줬지만, 나는 그것에 대해 아무것도 몰랐다”고 주장했다. 이번 증언에서도 같은 입장을 유지할 것으로 보인다.

지난해 12월 일부 공개된 엡스타인 관련 문건에는 클린턴 전 대통령이 엡스타인의 과거 연인이자 공범으로 유죄 판결을 받은 길레인 맥스웰과 실내 수영장에서 함께 있는 모습, 신원이 가려진 여성의 허리에 팔을 두른 채 앉아 있는 장면, 다른 여성과 욕조에 함께 들어가 있는 사진 등이 포함됐다.

미 법무부는 욕조 사진 속 얼굴이 가려진 인물이 엡스타인의 성착취 피해자라고 밝힌 바 있다.

클린턴 전 대통령 부부는 당초 이번 소환을 “매카시즘”이라며 불응 방침을 밝혔으나, 의회 모독 혐의로 고발될 가능성이 제기되자 이달 초 증언에 응하겠다고 입장을 바꿨다.