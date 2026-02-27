창간 80주년 경향신문

챗GPT로 다카이치 비난 댓글 만들기?···오픈AI "중국, 음해 공작 시도"

경향신문

중국 사법당국 관계자가 인공지능 챗봇 챗GPT를 이용해 일본 총리를 음해하려는 공작을 시도한 사실이 드러났다.

26일 오픈AI의 'AI 악성이용 차단' 보고서에 따르면 중국 법 집행기관 관계자는 지난해 10월 중순 다카이치 사나에 일본 총리에 대한 조직적 음해 공작을 챗GPT를 이용해 구상하고 문서로 정리했다.

이 관계자는 '사이버특수작전'으로 명명된 이 공작을 통해 다카이치 총리에 대해 부정적인 댓글을 게시하거나 외국인을 사칭해 비판적인 이메일을 정치인들에게 보내고 미국의 대일 관세에 대한 분노를 부추기는 등 부정적인 여론을 조성하려 했다.

챗GPT로 다카이치 비난 댓글 만들기?···오픈AI "중국, 음해 공작 시도"

입력 2026.02.27 08:05

수정 2026.02.27 08:25

  이영경 기자

‘AI 악성이용 차단’ 보고서

부정적 여론 조성 위한 ‘사이버특수작전’

SNS 등 반응 없어 실제 영향력은 제한적

다카이치 사나에일본 총리. AFP연합뉴스

중국 사법당국 관계자가 인공지능(AI) 챗봇 챗GPT를 이용해 일본 총리를 음해하려는 공작을 시도한 사실이 드러났다.

26일(현지시간) 오픈AI의 ‘AI 악성이용 차단’ 보고서에 따르면 중국 법 집행기관 관계자는 지난해 10월 중순 다카이치 사나에 일본 총리에 대한 조직적 음해 공작을 챗GPT를 이용해 구상하고 문서로 정리했다.

이 관계자는 ‘사이버특수작전’으로 명명된 이 공작을 통해 다카이치 총리에 대해 부정적인 댓글을 게시하거나 외국인을 사칭해 비판적인 이메일을 정치인들에게 보내고 미국의 대일 관세에 대한 분노를 부추기는 등 부정적인 여론을 조성하려 했다.

오픈AI는 챗GPT가 이와 같은 공작에 관련한 조언 요청을 거부했다고 밝혔다.

그러나 같은 이용자가 10월 말 유사한 내용을 담은 문건을 편집해달라고 요청한 사실로 미뤄볼 때 챗GPT의 직접적 도움 없이 해당 공작이 실행된 것으로 보인다고 덧붙였다.

실제로 엑스를 비롯한 소셜미디어에는 문건에서 언급되는 ‘우익공생자’ 해시태그를 단 다카이치 총리 비판 글이나 유튜브 영상이 게시됐다.

다만 오픈AI는 공작의 실제 영향력은 제한적이었던 것으로 평가했다. 관련 유튜브 동영상 조회수는 한 자릿수에 머물렀고, 다른 SNS 게시물도 큰 반응을 얻지 못했다.

오픈AI 보고서는 중국 사법 당국이 이 공작 외에도 반체제 인사의 가짜 부고와 묘비 사진을 만들어 유포하거나, 인권 단체를 탄압하는 등 100가지가 넘는 전술을 벌여왔다고 전했다.

또 중국 당국은 챗GPT 외에 딥시크를 비롯한 자국 AI 모델도 체계적으로 활용한 것으로 보인다고 덧붙였다.

