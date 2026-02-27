맘다니, 트럼프와 두 번째 회동···트럼프 얼굴 실린 ‘신문 1면’ 선물

지난해 11월 회동 후 두 번째 만남 뉴욕 주택문제 논의 ICE 체포 학생 석방도 약속

도널드 트럼프 미국 대통령과 조란 맘다니 뉴욕시장이 26일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에서 깜짝 회동했다. 작년 11월에 이어 두 번째 만남이다.

맘다니 시장은 이날 트럼프 대통령과 만나 뉴욕 주거 문제와 미 이민세관단속국(ICE)의 컬럼비아대 외국인 학생 단속 등을 논의했다고 밝혔다.

당초 공개 일정에는 없었던 만남으로, 맘다니 시장이 이날 오전 참모진과 함께 워싱턴DC로 향했다고 앞서 뉴욕타임스(NYT)는 전했다.

맘다니 시장은 이후 엑스에 “오늘 오후 트럼프 대통령과 생산적인 만남을 가졌다”며 “뉴욕시에 더 많은 주택이 건설되길 기대한다”고 밝혔다.

또 이날 오전 ICE에 체포된 컬럼비아대 소속 아제르바이잔 학생이 곧 풀려날 것이라는 약속을 트럼프 대통령으로부터 받았다고 밝혔다. 이후 컬럼비아대는 해당 학생이 풀려났다고 확인했다.

맘다니 시장은 백악관 집무실에서 트럼프 대통령과 함께 촬영한 사진도 공개했다. 트럼프 대통령은 양손에 신문 1면을 인쇄한 종이 두 장을 각각 들고 웃고 있고, 그 옆에 맘다니 시장이 서 있다.

NYT에 따르면 트럼프 대통령이 왼손에 든 것은 1975년 실제 ‘뉴욕 데일리 뉴스’의 1면이다. 당시 뉴욕시가 파산 직전일 때 제럴드 포드 대통령이 구제 금융을 거부하면서 실린 유명한 제목 “포드, 뉴욕에 : 꺼져라” 라고 적혀 있다.

오른손에 든 신문은 맘다니 시장 측이 준비한 ‘가상’ 1면이다, 트럼프 대통령의 사진과 함께 “트럼프, 뉴욕에 : 같이 짓자”라는 제목이 실렸고, 하단에는 “주택의 새로운 시대를 지지함”, “트럼프, 1만2000채 이상 주택 공급; 1973년 이후 최대”라는 문구가 적혔다.

뉴욕시는 이번 회동이 지난해 11월 만남의 연장선이라고 설명했다. 당시 주택 문제를 논의하는 과정에서 트럼프 대통령이 맘다니 시장에게 “함께 추진할 수 있는 큰 아이디어를 가져오라”고 요청했고, 이번에 제시한 신문 형식의 제안이 그에 대한 답이라는 것이다.

강경 우파 성향인 트럼프 대통령과 ‘민주사회주의자’를 자처하는 맘다니 시장은 과거 서로 거세게 비난해왔으나, 첫 회동은 예상 밖의 화기애애한 분위기 속에서 진행된 바 있다.

이후 맘다니 시장은 트럼프 대통령을 직접적으로 비판하는 것을 자제해왔다. 다만 지난 1월 미국의 베네수엘라 군사 작전과 관련해 “전쟁 행위”라 비판하며 이견을 드러내기도 했다.