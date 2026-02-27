창간 80주년 경향신문

[속보]이 대통령, 다음달 1~4일 싱가포르·필리핀 국빈 방문···“AI·원전 협력 논의”

경향신문

이재명 대통령이 다음달 1일부터 4일까지 싱가포르와 필리핀을 국빈 방문한다.

한-필리핀 정상회담이 개최되는 3월3일은 수교 77주년이 되는 날로, 강 대변인은 "양국은 금번 방문을 계기로 방산‧인프라‧통상 등 분야에서 실질 협력을 더욱 심화하고, 원전·조선·핵심광물·AI 등 미래 유망 분야에서 협력의 기반을 강화해 나갈 것"이라고 전했다.

강 대변인은 "이번 순방을 계기로 강화된 이 대통령과 싱가포르·필리핀 두 정상 간 유대와 신뢰를 토대로 향후 이 두 국가와 상호 관심 분야에서 전략적 협력을 촉진하여 양 국민이 체감할 수 있는 성과를 도출하고, 국제무대에서도 협력을 강화해 나갈 수 있을 것으로 기대된다"고 밝혔다.

[속보]이 대통령, 다음달 1~4일 싱가포르·필리핀 국빈 방문···"AI·원전 협력 논의"

입력 2026.02.27 09:10

수정 2026.02.27 09:29

  민서영 기자

3박4일간의 중국을 국빈 방문을 마친 이재명 대통령과 김혜경 여사가 지난달 7일(현지시간) 상하이 푸동국제공항에서 전용기 탑승전 환송객들에게 손을 들어 인사를 하고 있다. 김창길 기자

강유정 청와대 대변인은 27일 서면 브리핑을 내고 이같이 밝혔다. 이 대통령은 다음달 1일부터 3일까지 싱가포르에서 로렌스 웡 총리와 정상회담 및 친교 오찬, 타르만 샨무가라트남 대통령과 면담 및 국빈 만찬을 할 예정이다. 양국이 공동으로 개최하는 ‘AI 커넥트 서밋’에도 참석해 양국의 미래 AI 리더들과 대화를 나누게 된다.

이 대통령은 이어 다음달 3일부터 4일까지 필리핀 마닐라를 방문해 페르디난드 로무알데즈 마르코스 주니어 대통령과 정상회담 및 국빈만찬을 하고 비즈니스 포럼 등 일정을 소화할 예정이다. 한-필리핀 정상회담이 개최되는 3월3일은 수교 77주년이 되는 날로, 강 대변인은 “양국은 금번 방문을 계기로 방산‧인프라‧통상 등 분야에서 실질 협력을 더욱 심화하고, 원전·조선·핵심광물·AI 등 미래 유망 분야에서 협력의 기반을 강화해 나갈 것”이라고 전했다.

강 대변인은 “이번 순방을 계기로 강화된 이 대통령과 싱가포르·필리핀 두 정상 간 유대와 신뢰를 토대로 향후 이 두 국가와 상호 관심 분야에서 전략적 협력을 촉진하여 양 국민이 체감할 수 있는 성과를 도출하고, 국제무대에서도 협력을 강화해 나갈 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.

