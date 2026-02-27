창간 80주년 경향신문

정부 북핵대표 “미, 북과 조건 없는 대화에 열려 있다는 점 확인”

경향신문

본문 요약

정부의 북핵 수석대표인 정연두 외교부 외교전략정보본부장은 26일 "미국이 북한과 전제 조건 없는 대화에 열린 입장에 변함이 없음을 확인했다"고 밝혔다.

다만, '북한과의 조건 없는 대화에 열려 있다'는 미국 측 입장과 관련, 정부 고위 당국자는 " 실무접촉 같은 새로운 뉴스는 없다"고 밝혔다.

이 당국자는 또한 후커 차관이 "한반도 이슈의 전문가라는 차원에서 많은 관여를 하고 있다는 점을 확인했다"면서도 "구체적으로 뭐가 있다기 보다는 북한과의 대화에 열려 있다는 기본 입장 아래에서 어떤 상황이 오든지 한미 간에 긴밀히 공조하겠다는 입장이라는 인상을 받았다"고 말했다.

정부 북핵대표 “미, 북과 조건 없는 대화에 열려 있다는 점 확인”

입력 2026.02.27 09:16

수정 2026.02.27 11:06

  • 이영경 기자

정연두 본부장 “장기적 시각으로 지속 노력”

2019년 6월30일 도널드 트럼프 당시 미국 대통령과 북한 김정은 국무위원장이 판문점에서 군사분계선을 사이에 두고 악수하고 있다. 연합뉴스

2019년 6월30일 도널드 트럼프 당시 미국 대통령과 북한 김정은 국무위원장이 판문점에서 군사분계선을 사이에 두고 악수하고 있다. 연합뉴스

정부의 북핵 수석대표인 정연두 외교부 외교전략정보본부장은 26일(현지시간) “미국이 북한과 전제 조건 없는 대화에 열린 입장에 변함이 없음을 확인했다”고 밝혔다.

정 본부장은 이날 워싱턴DC의 주미대사관에서 열린 한국 특파원단과의 간담회에서 이번 미국 방문 기간 “앨리슨 후커 국무부 정무차관과 토마스 디나노 군비통제·국제안보 담당 차관, 마이클 디솜브레 동아태 차관보 등 미 국무부 주요 인사들과 폭넓은 협의를 가졌다”며 이같이 말했다.

정 본부장은 지난 24일 미국에 도착해 국무부 당국자들과 주요 싱크탱크 한반도 전문가, 의회 인사들을 만났다. 지난해 11월 본부장으로 임명된 이후 첫 미국 방문이다.

정 본부장은 이어 “북한의 제9차 당 대회 결과 등 최근 한반도 정세에 대한 의견을 교환하고, 한·미정상회담 공동 설명자료에 기초해 한반도 관련 현안에 대해서도 폭넓게 논의했다”고 설명했다.

정 본부장은 또 “우리 측은 북한의 메시지가 우리의 예측 범위 내에 있었던 만큼 페이스메이커로서 북·미 대화 조기 성사를 계속 지원하고 남북 간 긴장 완화 및 신뢰 구축을 위한 노력도 장기적 시각을 갖고 지속 추진해 나갈 예정이라고 (미측에) 설명했다”고 말했다.

다만, ‘북한과의 조건 없는 대화에 열려 있다’는 미국 측 입장과 관련, 정부 고위 당국자는 “(북·미 간의) 실무접촉 같은 새로운 뉴스는 없다”고 밝혔다.

이 당국자는 또한 후커 차관이 “한반도 이슈의 전문가라는 차원에서 (북한 문제에) 많은 관여를 하고 있다는 점을 확인했다”면서도 “구체적으로 뭐가 있다기 보다는 북한과의 대화에 열려 있다는 기본 입장 아래에서 어떤 상황이 오든지 한·미 간에 긴밀히 공조하겠다는 입장이라는 인상을 받았다”고 말했다.

이어 “미국은 ‘대화에 열려 있다’는 입장을 유지하는 것이지, 그것을 위해서 ‘무엇을 해야 되겠다’는 수준까지는 지금 아직 준비가 안 된 것 같다”고 덧붙였다.

전날 공개된 북한의 제9차 노동당 대회 총화 보고에서 김정은 북한 국무위원장은 북한의 핵보유국 지위를 인정하고 대북 적대시 정책을 철회하면 미국과 관계 개선이 가능하다는 취지로 언급했다.

백악관 “트럼프, 김정은과 전제조건 없는 대화에 열려있어”

미국 백악관이 26일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령은 김정은 북한 국무위원장과 “아무런 전제조건 없이 대화하는 데 여전히 열려 있다”고 밝혔다. 백악관 당국자는 전날 공개된 북한의 제9차 노동당 대회 총화 보고에서 김 위원장이 “북한의 현 지위(핵보유국 지위)를 존중하고 대조선 적대시 정책을 철회하면 미국과 잘 지내지 못할 이유가 없다”고 밝힌 데 ...

https://www.khan.co.kr/article/202602270534001

