취업 확정에 등록금 전액 면제···한기대 ‘반도체·디스플레이공학과’ 첫발

충남형 계약학과 신설 2학년부터 기업 근무 병행 소부장 핵심인재 양성

한국기술교육대가 2026년 신설한 충남형 계약학과 ‘반도체·디스플레이공학과’ 신입생들이 오리엔테이션을 마치고 본격적인 학사 일정에 들어갔다.

27일 한국기술교육대에 따르면 ‘반도체·디스플레이공학과’는 충남 소재 기업 맞춤형 인재 양성을 위해 대학과 기업이 교육·채용 계약을 맺는 계약학과다. 입학과 동시에 취업이 확정되며 2학년부터는 기업 근무와 학업을 병행한다. 3학년까지 근무를 이어가며 학위를 취득하는 구조다. 충남 주력 산업인 반도체·디스플레이 분야 소부장(소재·부품·장비) 기업의 핵심 인재 양성이 목표다.

학과에 합격한 김민성씨(20)는 “외부 연수원과 대학에서 진행된 오리엔테이션을 통해 동기들과 친분을 쌓고 AI(인공지능)와 기업체 특강 등을 들으며 많은 도움을 받았다”며 “입학과 동시에 취업이 확정되고 기업 경력도 쌓을 수 있어 기대가 크다”고 말했다. 김씨는 친척의 추천으로 경기도 안산에서 입학했다.

계약학과 운영센터는 신설 학과 특성을 고려해 일반 학과와 별도의 오리엔테이션을 운영했다. ‘나우리 RISE 캠프’라는 이름으로 진행된 이번 프로그램은 대학 인근 재능교육연수원에서 숙식 형태로 열렸으며 레크리에이션과 팀 활동, 특강 및 안전·AI·성희롱·성폭력 예방 교육 등이 포함됐다. ‘스마트팩토리의 미래와 엔지니어의 길’을 주제로 한 기업체 특강도 마련됐다.

지난 26일에는 대학 인근에서 신입생 학부모 간담회도 열렸다. 이상봉 부센터장은 “대학의 교육 역량을 설명하고 학생들의 안정적인 정착에 대한 신뢰를 높이기 위해 마련했다”고 말했다. 신입생들은 이후 교내 인성·진로탐색 프로그램에 참여하고 다담미래학습관과 공용장비센터 등을 둘러봤다.

해당 학과는 3학년까지 120학점을 이수해야 한다. 1학년은 등록금 전액을 면제받고 교내 수업을 듣는다. 2~3학년은 등록금 50% 감면 혜택을 받으며 대학과 기업이 공동 설계한 현장실무 교육과 평일 근무를 병행하고 최저임금 이상의 보수를 받는다.

심영석 학과장은 “충남형 계약학과는 학생에게 안정적인 취업 기회를 제공하고 기업에는 실무형 인재를 공급하는 교육 모델”이라며 “반도체·디스플레이 분야 전문 인재 양성을 적극 지원하겠다”고 말했다.