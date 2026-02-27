“육아는 엄마 몫?” 세종시, ‘100인의 아빠단’으로 인식 바꾼다

3~7세 자녀 둔 아빠 100명 모집 체험·교육 프로그램 운영

세종시는 아빠의 육아 참여 확대와 가족 친화적 양육문화 조성을 위해 ‘100인의 아빠단’ 참여자를 모집한다고 27일 밝혔다.

이번 사업은 초보 아빠를 대상으로 육아 정보를 공유하고 자녀와의 정서적 유대감을 높일 수 있도록 체험·교육 프로그램을 지원하는 것이 골자다.

주요 프로그램은 아빠와 함께하는 농장 체험과 생활 속 육아 미션 수행, 온라인 커뮤니티 운영 등으로, 실제 육아에 적용할 수 있는 활동과 아이와 함께 즐길 수 있는 다양한 체험으로 구성됐다.

모집 대상은 지역에 거주하는 3~7세(2019~2023년생) 자녀를 둔 아빠 100명이다. 신청은 다음달 1일부터 22일까지 네이버폼을 통해 선착순으로 접수한다.

김려수 시 보건복지국장은 “아빠의 육아 참여는 아이의 건강한 성장뿐 아니라 가족의 행복과도 직결된다”며 “아빠들이 즐겁고 자연스럽게 육아에 참여할 수 있는 환경을 조성해 나가겠다”고 말했다.

자세한 사항은 시 누리집을 확인하거나 시 인구여성가족과 및 인구보건복지협회 충북세종지회로 문의하면 된다.