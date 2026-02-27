창간 80주년 경향신문

[속보]정교유착 합수본, 국민의힘 당사 압수수색···신천지 집단 당원 가입 의혹

경향신문

본문 요약

정교유착 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부가 신천지 신도들의 국민의힘 집단 당원 가입 의혹과 관련해 국민의힘을 상대로 압수수색에 나섰다.

신천지는 2021년 국민의힘의 20대 대통령 경선과 2024년 22대 총선 경선에서 신도들을 국민의힘 책임당원으로 가입하도록 강제한 혐의를 받는다.

합수본은 앞서 신천지에서 제명된 전직 간부들을 조사하면서 신천지가 '필라테스 프로젝트'라는 이름으로 신도들에게 국민의힘 책임당원 가입을 독려했다는 진술을 확보했다.

[속보]정교유착 합수본, 국민의힘 당사 압수수색···신천지 집단 당원 가입 의혹

입력 2026.02.27 10:04

수정 2026.02.27 10:18

  • 이홍근 기자

경기도 과천시 신천지 총회 본부의 모습. 연합뉴스

정교유착 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부(합수본)가 신천지 신도들의 국민의힘 집단 당원 가입 의혹과 관련해 국민의힘을 상대로 압수수색에 나섰다.

27일 법조계에 따르면 합수본은 이날 오전부터 서울 영등포구 여의도 국민의힘 당사 및 국민의힘 당원 데이터를 관리하는 업체를 압수수색하고 있다. 합수본은 압수수색 영장에 정당법 위반과 업무방해 혐의를 적시한 것으로 확인됐다.

신천지는 2021년 국민의힘의 20대 대통령 경선과 2024년 22대 총선 경선에서 신도들을 국민의힘 책임당원으로 가입하도록 강제한 혐의를 받는다. 합수본은 앞서 신천지에서 제명된 전직 간부들을 조사하면서 신천지가 ‘필라테스 프로젝트’라는 이름으로 신도들에게 국민의힘 책임당원 가입을 독려했다는 진술을 확보했다. 합수본은 실제 가입한 신도가 수만 명에 달할 것이라고 본다.

합수본은 신천지 지도부가 윤석열 전 대통령에게 은혜를 갚아야 한다고 언급했다는 진술도 확보했다. 윤석열 전 대통령이 검찰총장으로 재직할 당시인 2020년 3월 경찰은 코로나19 확산과 관련해 대구교회에 대한 압수수색영장을 신청했으나 검찰이 두 차례 기각했다. 해당 의혹은 홍준표 전 대구시장이 지난해 7월 “신천지 신도 10만여명을 국민의힘 책임당원으로 가입시켜 윤(석열) 전 대통령을 도운 것”을 확인했다고 페이스북에 적어 처음 알려졌다.

