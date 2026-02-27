창간 80주년 경향신문

[속보]김병기, 경찰 2차 출석···전날 14시간 조사 뒤 연이틀 소환

경향신문

본문 요약

정치헌금 수수를 비롯해 13개 의혹을 받는 김병기 무소속 의원이 27일 경찰에 출석했다.

앞서 경찰은 지난 26일 김 의원에 대한 첫 소환조사를 했다.

김 의원은 오전 9시쯤부터 14시간여만인 오후 11시30분쯤까지 조사를 받고 귀가했다.

[속보]김병기, 경찰 2차 출석···전날 14시간 조사 뒤 연이틀 소환

입력 2026.02.27 10:06

수정 2026.02.27 10:22

  • 김태욱 기자

  • 기사를 재생 중이에요

피의자 신분···13개 의혹 조사

뇌물수수와 직권남용, 위계에 의한 업무방해 등 혐의를 받는 무소속 김병기 의원이 지난 26일 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 피의자 신분으로 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 문재원 기자

정치헌금 수수를 비롯해 13개 의혹을 받는 김병기 무소속 의원(전 더불어민주당 원내대표)이 27일 경찰에 출석했다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오전 김 의원을 뇌물수수, 직권남용, 위계에 의한 업무방해 등 혐의를 적용해 피의자 신분으로 소환했다. 이날 조사는 전날에 이어 두 번째다.

김 의원은 오전 9시56분쯤 서울경찰청 마포청사에 도착해 취재진에 “계속 성실히 조사받겠다”며 “조사가 끝난 다음에 기회가 되면 따로 말씀드릴 자리를 마련할 수 있을 것 같다”고 말했다. 그는 ‘오늘 조사에서 어떤 점 소명하실 계획이냐’ 등 질문에는 답하지 않고 조사실로 향했다.

앞서 경찰은 지난 26일 김 의원에 대한 첫 소환조사를 했다. 김 의원은 오전 9시쯤부터 14시간여만인 오후 11시30분쯤까지 조사를 받고 귀가했다. 경찰은 2차 조사 이후에도 필요한 경우 김 의원을 추가 소환하겠다는 방침이다.

김 의원은 전직 서울 동작구의원들로부터 총 3000만원의 정치헌금을 수수했다가 돌려줬다는 의혹 등 13가지 혐의를 받고 있다. 동작구의회 업무추진비 유용에 대한 수사를 무마해달라고 경찰 출신 국회의원에게 청탁했다는 의혹, 가상자산거래소 빗썸에 차남의 취업을 청탁했다는 의혹, 숭실대학교에 차남을 편입학시킨 의혹 등이 대표적이다.

