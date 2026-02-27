[속보]김병기, 경찰 2차 출석···전날 14시간 조사 뒤 연이틀 소환

피의자 신분···13개 의혹 조사

정치헌금 수수를 비롯해 13개 의혹을 받는 김병기 무소속 의원(전 더불어민주당 원내대표)이 27일 경찰에 출석했다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오전 김 의원을 뇌물수수, 직권남용, 위계에 의한 업무방해 등 혐의를 적용해 피의자 신분으로 소환했다. 이날 조사는 전날에 이어 두 번째다.

김 의원은 오전 9시56분쯤 서울경찰청 마포청사에 도착해 취재진에 “계속 성실히 조사받겠다”며 “조사가 끝난 다음에 기회가 되면 따로 말씀드릴 자리를 마련할 수 있을 것 같다”고 말했다. 그는 ‘오늘 조사에서 어떤 점 소명하실 계획이냐’ 등 질문에는 답하지 않고 조사실로 향했다.

앞서 경찰은 지난 26일 김 의원에 대한 첫 소환조사를 했다. 김 의원은 오전 9시쯤부터 14시간여만인 오후 11시30분쯤까지 조사를 받고 귀가했다. 경찰은 2차 조사 이후에도 필요한 경우 김 의원을 추가 소환하겠다는 방침이다.

김 의원은 전직 서울 동작구의원들로부터 총 3000만원의 정치헌금을 수수했다가 돌려줬다는 의혹 등 13가지 혐의를 받고 있다. 동작구의회 업무추진비 유용에 대한 수사를 무마해달라고 경찰 출신 국회의원에게 청탁했다는 의혹, 가상자산거래소 빗썸에 차남의 취업을 청탁했다는 의혹, 숭실대학교에 차남을 편입학시킨 의혹 등이 대표적이다.