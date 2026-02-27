대구, 온몸에 붉은 발진 ‘성홍열’ 주의보

영유아·저학령기 아동 감염 우려 대구시, ‘감염병 사전예보’ 발령

대구시는 신학기를 맞아 영유아 및 저학령기 아동을 중심으로 성홍열 집단 감염이 우려된다며 감염병 사전예보를 발령한다고 27일 밝혔다.

성홍열은 A군 사슬알균(연쇄상구군)의 발열성 외독소에 의한 급성 발열성질환으로 제2급 법정감염병으로 지정돼 있다. 주로 늦은 겨울과 초봄에 발생했지만 최근에는 연중 발생하는 경향을 보인다.

특히 코로나19 확산 이후인 2024년부터 연간 환자 발생 규모가 크게 늘고 있다. 지난달 말 기준 성홍열 환자 수는 전국 1192명, 대구 56명으로 지난해 같은 기간(전국 599명·대구 6명)에 비해 큰 폭으로 증가했다.

연령별로는 4~8세에서 전체 신고 환자의 68.7%를 차지한다. 성홍열은 기침·재채기로 인한 침방울을 통해 전파되며, 환자가 사용한 물건을 통해서도 감염될 수 있다.

잠복기(2~5일) 후 갑작스러운 고열과 인후통 증상으로 시작된다. 1~2일 뒤 입 주위를 제외한 전신에 좁쌀 크기의 발진이 나타나며, 혀 표면이 회백색으로 덮였다가 붉게 변하는 ‘딸기 혀’ 증상이 동반되는 것이 특징이다.

이재홍 대구시 보건복지국장은 “성홍열은 어린이집이나 학교 등 집단생활을 하는 연령대에서 발생률이 높다”면서 “가정과 시설에서는 손 씻기와 기침예절, 소독 등 위생수칙을 준수해 주시길 바란다”고 말했다.