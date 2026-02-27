국장 ‘불기둥’ 올라탄 국민연금, 지난해 수익률 18.82% ‘역대 최고’

231조6000억원 벌어···1년 지급액의 4.7배 국내주식 수익률 82.44%···해외주식 등 압도

지난해 국내 증시 활황에 힘입어 국민연금이 기금 설치 이래 가장 높은 기금운용 성과를 거뒀다.

국민연금공단 기금운용본부는 2025년 한 해 18.82%에 달하는 역대 최대 수익률을 기록하며 총 231조6000억원을 벌어들였다고 27일 밝혔다. 국민연금 한해 연금지급액(약 49조7000억원)의 4.7배에 해당하는 규모다.

이로써 기금 적립금은 총 1458조원을 기록했다. 1988년 기금 설치 이래 누적수익률은 연평균 8.04%를 기록했다.

지난해 수익률은 기금 역사상 가장 높은 수치다. 일본(12.3%), 노르웨이(15.1%), 네덜란드(-1.6%) 등 해외의 다른 주요 연기금과 비교해서도 우수한 성과라고 국민연금은 밝혔다.

자산군별로 보면 국내주식이 무려 82.44%의 수익률을 거뒀다. 국민연금은 “인공지능·반도체 중심 기술주 강세와 자본시장 관련 정부 정책에 대한 기대감 등으로 큰 폭으로 상승하며 기금 전체 운용수익률을 견인했다”고 밝혔다. 19.74%의 수익률을 낸 해외주식은 미 관세정책 불확실성 속에서도 인공지능 등 기술주 중심 견고한 실적으로 강세를 보였다. 이외에 국내채권 0.84%, 해외채권 3.77%, 대체투자 8.03% 등의 수익률을 냈다.

국민연금은 “국내채권은 연중 두 차례 기준금리 인하 후 경기회복 흐름 속 등락을 보이며 양의 수익률을 기록했으며, 해외채권도 세 차례 미국 기준금리 인하 및 경기둔화 우려로 인한 금리 하락에 채권 가치가 상승하며 양의 수익률을 기록했다”고 밝혔다.

국민연금 기금운용 최종 성과평가는 위험관리·성과보상전문위원회 검토 등을 거쳐 오는 6월 말쯤 기금운용위원회가 확정할 예정이다.