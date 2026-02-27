아시아나 “홍콩·푸껫노선 마일리지 전용기 띄운다”

아시아나항공이 홍콩·푸껫 노선에 마일리지 전용기를 운영한다.

27일 아시아나항공에 따르면 이번 국제선 마일리지 전용기는 오는 4월 13일부터 6월 28일까지 인천~홍콩 44편, 4월 7일부터 6월 28일까지 인천~푸껫 24편 등 총 68편으로 운영할 계획이다. 홍콩 노선에서 마일리지 전용기를 운영하는 건 이번이 처음이다.

홍콩 노선 마일리지 항공권은 편도 기준 이코노미 클래스는 1만 5000마일, 비즈니스 클래스는 2만 2500마일이 공제된다. 푸껫 노선은 동일 기준 이코노미 2만 마일, 비즈니스는 3만 마일이 사용된다. 단 성수기 기간에는 비수기 대비 50%가 추가 공제된다.

이날부터 예약이 가능하며 잔여 좌석 전체를 마일리지로 구매할 수 있다. 판매 상황에 따라 유상 좌석으로도 구매할 수 있어 고객 선호에 따라 마일리지 항공권과 유상 항공권을 자유롭게 선택할 수 있다.

아시아나항공은 지난 25일부터 국내선 제주 노선에도 마일리지 전용기 예약을 열었다. 전용기는 오는 3월 4일부터 3월 18일까지 운영되며 매일 김포발 제주행 4편, 제주발 김포행 4편 등 총 120편의 항공편에서 마일리지 좌석이 공급된다. 국제선 마일리지 전용기와 마찬가지로 잔여 좌석 상황에 따라 유상 좌석으로도 판매된다.

또 지난 10일부터는 국제선 마일리지 항공권 할인 프로그램인 ‘마일리지 나우’ 프로모션에 부다페스트, 프라하, 런던 등 유럽 3개 노선을 추가해 총 32개 노선에 할인이 적용되고 있다. 판매 기간은 오는 3월 29일까지며 탑승 기간은 오는 5월 31일까지다. 평수기 왕복 기준 이코노미·비즈니스 클래스 동일하게 1만 마일리지를 할인받을 수 있다.

아시아나항공 관계자는 “고객의 마일리지 활용 편의성과 선택의 폭을 확대하기 위해 신규 노선을 포함한 국제선·국내선 마일리지 전용기를 운영한다”면서 “앞으로도 마일리지를 폭넓게 사용할 수 있도록 다양한 방안을 검토하겠다”고 말했다