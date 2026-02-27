고양시 일주일 만에 한우 농가서 또 구제역 발생···방역 조치 강화

경기 고양시는 일산서구 구산동의 한 한우 농가에서 지난 19일에 이어 두 번째 구제역이 발생했다.

27일 고양시에 따르면 전날 오전 9시10분쯤 일산서구 구산동의 한 한우농가 송아지가 침 흘림, 식욕부진 등의 의심 증상이 신고됐다. 경기도 동물위생시험소의 구제역 검사 결과 구제역 양성판정이 나왔다.

해당 농가는 한우 123마리를 사육하고 있으며, 지난 21일 구제역 백신 접종을 마친 상태였다고 한다. 방역 당국은 농림부 지침에 따라 이날 오전 해당 농가 사육 한우 전체에 대해 시료 채취 및 정밀검사를 하고 양성 확진 축에 대해 살처분을 진행할 예정이다.

고양시는 이동통제소를 추가 설치하고 전담 소독 차량을 배치, 집중소독하고 생석회 도포 등 방역 조치를 강화할 방침이다.

이번 농가는 지난 19일 고양시 올해 첫 번째 구제역 발생 농가로부터 반경 500m 이내의 인접한 위치에 있다. 고양시는 지난 20일부터 구제역에 대응하기 위해 시 재난안전대책본부를 구성해 24시간 운영 중이다.