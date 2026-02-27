창간 80주년 경향신문

고양시 일주일 만에 한우 농가서 또 구제역 발생···방역 조치 강화

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

고양시 일주일 만에 한우 농가서 또 구제역 발생···방역 조치 강화

입력 2026.02.27 10:30

수정 2026.02.27 10:34

펼치기/접기

고양시 일주일 만에 한우 농가서 또 구제역 발생···방역 조치 강화

구제역 발생 한우 농가의 모습. 연합뉴스

구제역 발생 한우 농가의 모습. 연합뉴스

경기 고양시는 일산서구 구산동의 한 한우 농가에서 지난 19일에 이어 두 번째 구제역이 발생했다.

27일 고양시에 따르면 전날 오전 9시10분쯤 일산서구 구산동의 한 한우농가 송아지가 침 흘림, 식욕부진 등의 의심 증상이 신고됐다. 경기도 동물위생시험소의 구제역 검사 결과 구제역 양성판정이 나왔다.

해당 농가는 한우 123마리를 사육하고 있으며, 지난 21일 구제역 백신 접종을 마친 상태였다고 한다. 방역 당국은 농림부 지침에 따라 이날 오전 해당 농가 사육 한우 전체에 대해 시료 채취 및 정밀검사를 하고 양성 확진 축에 대해 살처분을 진행할 예정이다.

고양시는 이동통제소를 추가 설치하고 전담 소독 차량을 배치, 집중소독하고 생석회 도포 등 방역 조치를 강화할 방침이다.

이번 농가는 지난 19일 고양시 올해 첫 번째 구제역 발생 농가로부터 반경 500m 이내의 인접한 위치에 있다. 고양시는 지난 20일부터 구제역에 대응하기 위해 시 재난안전대책본부를 구성해 24시간 운영 중이다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글