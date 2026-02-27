창간 80주년 경향신문

경북, ‘인구감소지역’ 산지전용 허가기준 완화

경향신문

경북도는 인구감소지역의 산지전용 허가기준을 완화한다고 27일 밝혔다.

산지전용 허가기준 중 일부는 경북 22개 시·군 중 15개 시·군이 해당되는 인구감소지역에서 최대 20%, 나머지 7개 시·군에서는 최대 10% 각각 완화된다.

평균경사도의 경우 기존 25도 이하의 기준을 충족해야 됐지만 인구감소지역은 30도, 그 외 지역은 27.5도 이하로 변경됐다.

경북, ‘인구감소지역’ 산지전용 허가기준 완화

입력 2026.02.27 10:32

  • 백경열 기자

인구감소지역 산지전용허가기준 완화 소개 전단. 경북도 제공

경북도는 인구감소지역의 산지전용 허가기준을 완화한다고 27일 밝혔다.

도는 지역경제 활성화와 인구감소지역의 정주여건을 개선하기 위해 관련 조례를 공포했다. 산지전용 허가기준 중 일부는 경북 22개 시·군 중 15개 시·군이 해당되는 인구감소지역에서 최대 20%, 나머지 7개 시·군에서는 최대 10% 각각 완화된다.

평균경사도의 경우 기존 25도 이하의 기준을 충족해야 됐지만 인구감소지역은 30도, 그 외 지역은 27.5도 이하로 변경됐다. 기존에 적용되던 1㏊당 입목축적 기준(150% 이하)과 표고 기준(50% 미만)도 바뀐 비율이 적용된다.

경북도는 전체 면적의 약 70%(129만㏊)를 차지하는 산림 자원을 보존하는 것에만 힘써왔다고 설명했다. 도는 허가기준을 완화하되 산사태 취약지역 포함 여부와 환경영향평가·재해영향평가 및 재해위험성검토 의견서 결과 등을 엄격히 적용해 난개발을 막겠다는 입장이다.

한편 이번 조례는 지난해 1월 개정된 ‘산지관리법 시행령’에 따라 지자체 조례로 산지전용 허가기준의 일부를 조정할 수 있게 한 정부의 개정 방향을 지역 실정에 맞게 반영한 결과다.

이철우 경북도지사는 “인구가 줄고 지역이 소멸해 가는 이 시점에서 산림은 바라만 보는 자원이 아니고 경제 발전의 금맥이자 지역 발전의 터전”이라면서 “개발할 수 있는 산림은 최대한 활용을 해서 산림에서 부를 창조해야 한다”고 말했다.

