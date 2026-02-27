포스코 “고부가가치 8대 핵심 전략제품으로 미래시장 주도”

프로젝트팀 조직 개편

포스코가 미래 철강 시장을 선점할 8대 핵심 전략 제품을 선정했다. 고부가가치 철강 제품 중심으로 미래 시장 주도권을 확보하겠다는 전략이다.

포스코는 27일 ‘8대 핵심 전략 제품 기술 개발 프로젝트팀’ 구성을 모두 마치고 본격적인 가동에 들어갔다고 밝혔다.

8대 핵심 전략 제품은 차세대 성장 시장용 스테인리스스틸, 신재생에너지용 합금도금강판 ‘포스맥’, 고망간강, 전기로고급강, 에너지후판, 전력용 전기 강판, 초고강도 경량강판 ‘기가 스틸’, 무방향성 전기강판 ‘하이퍼엔오’다.

이들 제품을 책임질 8개 프로젝트팀을 포항·광양 제철소에 직속으로 배치해 연구 성과가 생산 공정에 적용되도록 현장 중심으로 운영한다.

포항·광양 제철소 각 특성에 맞게 경쟁력도 강화한다. 포항제철소는 석유·가스·발전·재생에너지 분야에 사용되는 에너지 강재의 성능 향상과 제품 개발에 집중한다. 자동차용 강판이 주력인 광양제철소는 저탄소제품 수요 확대에 대응한 모빌리티 전문 제철소로 경쟁력을 강화한다.

포스코 관계자는 “저가 수입재 범람과 글로벌 관세 장벽 등 어려운 경영 환경 속에서 프로젝트팀 개편을 통해 8대 핵심 전략제품 중심의 포트폴리오를 확장하고 미래 산업시장의 주도권을 견고히 할 것”이라고 밝혔다.