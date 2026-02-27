창간 80주년 경향신문

[속보]민주당 공관위 '단수 공천 1호'는 우상호 전 정무수석…강원지사 후보

경향신문

[속보]민주당 공관위 ‘단수 공천 1호’는 우상호 전 정무수석…강원지사 후보

입력 2026.02.27 10:37

수정 2026.02.27 11:06

펼치기/접기

김이수 위원장 “성공적 국정 운영 위해 헌신”

오영훈 제주지사 ‘하위 20% 이의신청’은 기각

우상호 전 청와대 정무수석. 연합뉴스

더불어민주당 중앙당 공천관리위원회가 27일 우상호 전 청와대 정무수석을 6·3 지방선거 강원특별자치도 지사 후보로 단수 선정했다.

김이수 공관위원장은 이날 국회에서 열린 기자간담회에서 “후보자의 역량과 국정 철학에 대한 이해, 미래비전을 종합 심사한 결과 우 후보를 강원특별자치도 지사 후보로 단수 선정했다”고 말했다.

김 위원장은 “1987년 6월 항쟁 최전선에서 민주주의 싸웠던 우 후보는 1999년 민주당에 입당해 27년 간 당을 굳건히 지켜왔다”며 “대변인으로서 당의 입이 되어 민주당 목소리를 지켰고, 원내대표로서 박근혜 전 대통령 탄핵을 이끌었다”고 말했다. 김 위원장은 “(우 후보는) 당이 어려운 시간에는 비대위원장으로 헌신했다”며 “또한 이재명 정부 출범 이후 정무수석 임명돼 이재명 정부 연착륙과 성공적 국정운영을 위해 헌신했다”고 말했다.

김 위원장은 “특별자치도 출범 이후 새로운 도약 기로에 선 강원은 접경지역 제약 인구감소 산업 전환이라는 큰 과제를 안고 있다”며 “공관위는 지금까지 당을 지탱해 온 우 후보의 탁월한 역량이 강원특별자치도의 요구에 부응할 수 있다는 판단을 내렸다”고 말했다.

민주당은 이날 광역단체장 후보 중 하위 20% 통보를 받고 이의를 제기한 오영훈 제주지사의 이의신청은 기각했다고 밝혔다. 조승래 사무총장은 “(오 지사가) 서면으로 이의신청서를 보내와 검토가 있었다”며 “선출직 공직자 평가 과정에서 흠결이나 하자가 발견되지 않아 기각 처분을 했다”고 말했다.

조 사무총장은 “현재 민주당 광역단체장이 5명인데 그중 20%는 1명”이라며 “절대평가로 하면 결과 다를 수 있었겠지만 이것은 상대평가로 한 것”이라고 말했다.

민주당은 다음달 2일 추가 공천 명단을 발표할 것으로 보인다. 조 사무총장은 “3월2일 추가로 공관위 심사 회의를 열어 논의된 결과가 있으면 그 결과에 대해 2차 브리핑을 하는 것으로 준비하고 있다”고 말했다.

