정당 지지율 국민의힘 22% 최저치 지속

이재명 대통령의 국정 지지율이 최근 6개월 최고치인 64%를 기록한 한국갤럽 여론조사 결과가 27일 나왔다. 정당 지지율은 더불어민주당 43%, 국민의힘 22%다.

한국갤럽이 지난 24~26일 전국 만18세 이상 1000명을 대상으로 진행해 이날 발표한 여론조사 결과를 보면, 이 대통령 직무수행에 대한 긍정 평가는 64%, 부정 평가는 26%로 집계됐다.

직전 조사(지난 10~12일)와 비교하면 긍정 평가는 1%포인트 상승했고, 부정 평가는 그대로였다. 긍정 평가는 최근 6개월간 최고치, 부정 평가는 최근 6개월간 최저치다.

대통령 직무 수행 긍정 평가자들은 그 이유로 ‘경제·민생’, ‘부동산 정책’(각각 17%)을 가장 많이 꼽았고, ‘외교’(11%), ‘소통’(8%), ‘전반적으로 잘한다’(6%), ‘직무 능력·유능함’, ‘주가 상승’, ‘서민 정책·복지’(각 4%) 순이었다.

정당 지지율은 더불어민주당 43%, 국민의힘 22%, 조국혁신당 3%, 개혁신당 2%, 진보당 1% 등이었다. 무당층은 28%로 나타났다. 민주당의 지지율은 직전 조사보다 1%포인트 하락했고, 국민의힘 지지율은 그대로였다. 국민의힘은 장동혁 대표가 지난해 8월 취임한 이후인 최근 6개월간 지지율 최저치를 유지하고 있다.

내란우두머리 혐의로 기소된 윤석열 전 대통령에게 지난 19일 1심 법원이 무기징역을 선고한 데 대해 39%는 ‘미흡하다’고 답했고, 29%는 ‘적절하다’, 24%는 ‘과도하다’고 답했다. 9%는 의견을 유보했다. 성향 진보층 62%는 미흡, 보수층 47%는 과도하다고 봤으며 중도층에서는 미흡(40%)과 적절(33%)이 엇비슷한 비중이다. 12·3 내란 사태에 관해서 현시점 유권자의 64%는 ‘내란이다’, 24%는 ‘내란이 아니다’라고 봤다. 12%는 의견을 유보했다.

이번 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트이며 응답률은 11.8%다. 이동통신 3사가 제공한 무선전화 가상번호를 무작위 추출해 전화 조사원이 인터뷰하는 방식으로 진행됐다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지와 한국갤럽 홈페이지를 참고하면 된다.