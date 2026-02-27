창간 80주년 경향신문

1월 서울 주택공급 지표 일제히 위축…거래량은 늘어

경향신문

지난달 서울의 주택 인허가·착공·준공·분양 등 공급 지표가 전년 동월 대비 일제히 감소한 것으로 나타났다.

전국 착공은 1만1314가구로 전년 동월 대비 11.2% 증가했다.

지난달 서울 준공은 3817가구로 전년 동월 대비 19.8% 감소했다.

1월 서울 주택공급 지표 일제히 위축…거래량은 늘어

입력 2026.02.27 10:53

  • 김지혜 기자

한눈에 보는 전국 주택건설실적. 국토교통부 제공

한눈에 보는 전국 주택건설실적. 국토교통부 제공

지난달 서울의 주택 인허가·착공·준공·분양 등 공급 지표가 전년 동월 대비 일제히 감소한 것으로 나타났다. 반면 서울 주택 거래량은 1년 전보다 큰 폭으로 늘었다.

27일 국토교통부가 발표한 ‘2026년 1월 주택통계’에 따르면 지난달 서울 주택 인허가 물량은 1226가구로 전년 동월(2783가구) 대비 55.9% 감소했다. 수도권 인허가 물량도 8636가구로 전년 동월(1만5128가구)보다 42.9% 줄었다. 전국 인허가 물량은 1만6531가구로 전년 동월 대비 26.4% 감소했다.

착공 실적도 서울에서 감소했다. 서울의 지난달 착공 물량은 741가구로 전년 동월(2044가구)보다 63.7% 줄었다. 수도권 전체로는 7529가구로 전년 동월(3985가구) 대비 88.9% 증가했지만, 이는 경기 지역 착공이 269.1% 늘어난 영향이다. 전국 착공은 1만1314가구로 전년 동월 대비 11.2% 증가했다.

서울 준공 물량도 줄었다. 지난달 서울 준공은 3817가구로 전년 동월(4762가구) 대비 19.8% 감소했다. 수도권 준공은 1만1660가구로 전년 동월보다 27.3% 감소했다. 전국 준공은 2만2340가구로 1년 전보다 46.5% 줄었다.

분양 물량 역시 서울에서 감소했다. 서울의 1월 분양은 959가구로 전년 동월(1097가구) 대비 12.6% 줄었다. 수도권은 6040가구로 같은 기간 67.0% 증가했고, 전국 분양은 7900가구로 6.2% 증가했다.

서울 주택 공급 지표가 전반적으로 위축된 것과 달리 거래는 늘었다. 지난달 서울의 전체 주택 거래량은 9574건으로 전년 동월(5307건) 대비 80.4% 늘었고 전월보다는 11.8% 증가했다. 거래 증가세는 특히 아파트가 이끌었다. 서울 아파트 매매는 5945건으로 전년 동월(3233건) 대비 83.9% 증가했고, 전월(4871건)과 비교해도 22.0% 늘었다.

전월세 거래도 증가세를 보인 가운데, 월세 집중이 강해졌다. 지난달 전국 전월세 거래량은 25만3410건으로 전년 동월(20만677건) 대비 26.3% 증가했다. 이 중 월세 거래가 16만9305건으로 전년 동월 대비 42.5% 늘었다. 전체 임대차 거래에서 월세 비중은 66.8%로 전년 동기 대비 7.6%포인트 상승했다.

미분양 주택은 전월 대비 소폭 늘었다. 지난달 말 기준 전국 미분양은 6만6576가구로 전월(6만6510가구)보다 66가구 증가했다. 악성 미분양으로 분류되는 준공 후 미분양은 2만9555가구로 전월(2만8641가구) 대비 3.2% 늘었다.

댓글