트럼프 “아름답고 깨끗한 석탄”이라더니···미 발전소 대기오염 급증

미국 발전소의 대기오염 물질 배출이 지난해 대폭 증가한 것으로 나타났다.

월스트리트저널(WSJ)은 26일(현지시간) 미국 환경보호청(EPA) 자료를 분석해 지난해 미국 발전소의 이산화황(SO₂) 배출량이 전년 대비 약 18% 증가했다고 보도했다.

이산화황은 주로 석탄을 태우는 과정에서 발생하며, 호흡기와 심혈관 질환을 유발하는 대표적 대기오염 물질로 꼽힌다.

미국의 이산화황 배출은 그동안 감소하는 추세였다. EPA가 집계를 시작한 1995년 이후 94% 줄었고, 지난 20년간 연평균 감소율은 12.5%에 달했다.

이산화황 배출이 지난해 이례적으로 반등한 배경에는 석탄 발전 확대가 자리하고 있다는 분석이 나온다.

미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 지난해 석탄 발전량은 13% 증가했지만, 천연가스 발전은 3% 감소했다.

WSJ은 도널드 트럼프 행정부가 전임 행정부의 환경 규제를 완화하는 과정에서 대기오염 물질 배출이 급증했다고 지적했다.

EPA는 최근 이산화탄소가 공중 보건과 복지에 위험을 초래한다는 기존 판단을 번복했고, 조 바이든 행정부가 강화했던 수은·비소 등 대기 유해 물질 배출 기준도 폐지했다.

일부 발전소가 오염 저감 설비 가동을 줄이고 있다는 지적도 제기됐다.

환경단체 천연자원보호위원회(NRDC)는 발전소의 시간대별 배출 자료를 분석한 결과 일부 발전소가 이산화황 저감 설비 가동률을 낮춘 정황이 포착됐다고 주장했다. 전력 생산량이 비슷한 상황에서도 특정 시점에 오염물질 배출이 급증했다는 것이다.

이산화황뿐 아니라 다른 오염물질 배출도 증가했다. WSJ에 따르면 지난해 질소산화물(NOx)은 7%, 이산화탄소(CO₂)는 4% 각각 늘었다.

반면 석탄 업계 단체인 아메리카스 파워는 전력 수요 증가와 폭염·한파 등 기후변화에 대응하기 위해 석탄 발전 가동률을 높일 수밖에 없었다고 주장했다.

트럼프 대통령은 지난 24일 미 연방의회 국정연설에서 “우리는 아름답고 깨끗한 석탄에 대한 전쟁을 끝냈으며, 석탄 산업의 르네상스를 맞이하고 있다”고 말하기도 했다.