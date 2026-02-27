창간 80주년 경향신문

트럼프 “아름답고 깨끗한 석탄”이라더니···미 발전소 대기오염 급증

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

미국 발전소의 대기오염 물질 배출이 지난해 대폭 증가한 것으로 나타났다.

미국 에너지정보청에 따르면 지난해 석탄 발전량은 13% 증가했지만, 천연가스 발전은 3% 감소했다.

WSJ은 도널드 트럼프 행정부가 전임 행정부의 환경 규제를 완화하는 과정에서 대기오염 물질 배출이 급증했다고 지적했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

트럼프 “아름답고 깨끗한 석탄”이라더니···미 발전소 대기오염 급증

입력 2026.02.27 10:57

수정 2026.02.27 11:15

펼치기/접기
  • 이영경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

도널드 트럼프 미국 대통령이지난 11일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관 이스트룸에서 석탄 사용과 관련한 행사에서 행정명령에 서명하고 있다. 로비 단체 ‘워싱턴 석탄클럽’은 트럼프 대통령에게 ‘논쟁의 여지 없는 석탄의 챔피언(Undisputed Champion of Coal)’ 상을 수여했다. 게티이미지

도널드 트럼프 미국 대통령이지난 11일(현지시간) 미국 워싱턴DC 백악관 이스트룸에서 석탄 사용과 관련한 행사에서 행정명령에 서명하고 있다. 로비 단체 ‘워싱턴 석탄클럽’은 트럼프 대통령에게 ‘논쟁의 여지 없는 석탄의 챔피언(Undisputed Champion of Coal)’ 상을 수여했다. 게티이미지

미국 발전소의 대기오염 물질 배출이 지난해 대폭 증가한 것으로 나타났다.

월스트리트저널(WSJ)은 26일(현지시간) 미국 환경보호청(EPA) 자료를 분석해 지난해 미국 발전소의 이산화황(SO₂) 배출량이 전년 대비 약 18% 증가했다고 보도했다.

이산화황은 주로 석탄을 태우는 과정에서 발생하며, 호흡기와 심혈관 질환을 유발하는 대표적 대기오염 물질로 꼽힌다.

미국의 이산화황 배출은 그동안 감소하는 추세였다. EPA가 집계를 시작한 1995년 이후 94% 줄었고, 지난 20년간 연평균 감소율은 12.5%에 달했다.

이산화황 배출이 지난해 이례적으로 반등한 배경에는 석탄 발전 확대가 자리하고 있다는 분석이 나온다.

미국 에너지정보청(EIA)에 따르면 지난해 석탄 발전량은 13% 증가했지만, 천연가스 발전은 3% 감소했다.

WSJ은 도널드 트럼프 행정부가 전임 행정부의 환경 규제를 완화하는 과정에서 대기오염 물질 배출이 급증했다고 지적했다.

EPA는 최근 이산화탄소가 공중 보건과 복지에 위험을 초래한다는 기존 판단을 번복했고, 조 바이든 행정부가 강화했던 수은·비소 등 대기 유해 물질 배출 기준도 폐지했다.

일부 발전소가 오염 저감 설비 가동을 줄이고 있다는 지적도 제기됐다.

환경단체 천연자원보호위원회(NRDC)는 발전소의 시간대별 배출 자료를 분석한 결과 일부 발전소가 이산화황 저감 설비 가동률을 낮춘 정황이 포착됐다고 주장했다. 전력 생산량이 비슷한 상황에서도 특정 시점에 오염물질 배출이 급증했다는 것이다.

이산화황뿐 아니라 다른 오염물질 배출도 증가했다. WSJ에 따르면 지난해 질소산화물(NOx)은 7%, 이산화탄소(CO₂)는 4% 각각 늘었다.

반면 석탄 업계 단체인 아메리카스 파워는 전력 수요 증가와 폭염·한파 등 기후변화에 대응하기 위해 석탄 발전 가동률을 높일 수밖에 없었다고 주장했다.

트럼프 대통령은 지난 24일 미 연방의회 국정연설에서 “우리는 아름답고 깨끗한 석탄에 대한 전쟁을 끝냈으며, 석탄 산업의 르네상스를 맞이하고 있다”고 말하기도 했다.

“아름답고 깨끗한 에너지” 트럼프, 석탄산업 활성화 행정명령

도널드 트럼프 미국 대통령이 8일(현지시간) 미국 내 석탄 산업을 활성화하는 행정명령을 내렸다. 로이터통신 등에 따르면 트럼프 대통령은 이날 백악관에서 진행한 ‘미국 에너지 활성화 행정명령 서명식’에서 이런 내용의 행정명령 4개에 잇따라 선명했다. 구체적으로는 모든 연방 정부 부처와 기관에 석탄 산업에 대한 차별적 정책 중단, 새로운 석탄 프로젝트에 ...

https://www.khan.co.kr/article/202504091122001#ENT

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글