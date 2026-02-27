현대차그룹, 새만금에 9조원 투자···로봇·수소·AI 거점 조성

전북도·현대차·5개 부처 투자협약 체결···2027년부터 순차적 사업 착공

현대자동차그룹이 전북 새만금에 9조원을 투자해 로봇·인공지능(AI)·수소 산업을 아우르는 첨단 산업 거점을 조성한다. 전북 지역 단일 기업 투자로는 역대 최대 규모다.

전북도는 27일 군산 새만금컨벤션센터(GSCO)에서 현대차그룹과 정부 5개 부처가 ‘새만금 로봇·수소 첨단산업 육성 및 수소 AI 도시 조성을 위한 투자협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

협약식에는 이재명 대통령과 정의선 현대차그룹 회장, 김관영 전북도지사, 관계 부처 장관 등 200여명이 참석했다.

현대차그룹은 2027년부터 사업을 순차적으로 착공할 계획이다. 그룹은 이번 투자를 통해 16조원 규모의 경제 유발 효과와 7만1000명의 직·간접 고용 창출이 가능할 것으로 추산했다.

사업의 핵심은 AI 데이터센터 구축이다. 총 5조8000억원을 들여 100MW 규모로 조성하고 1단계로 GPU 5만장을 도입해 ‘피지컬 AI’ 연구개발 인프라로 활용한다는 구상이다. 새만금 일대에서 생산되는 재생에너지를 직접 수급해 탄소중립 방식으로 운영하겠다는 점을 내세웠다.

에너지 분야에서는 1조3000억원 규모의 재생에너지 발전 설비와 1조원 규모의 수전해 플랜트가 들어선다. 연간 3만t의 그린수소를 생산해 새만금 내 수소 모빌리티와 수소 AI 시범도시에 공급하는 ‘지산지소’형 구조를 구축하겠다는 계획이다.

제조·실증 부문에서는 4000억원을 투입해 연간 3만대 규모의 물류·배송용 로봇 생산 거점을 마련한다. 로봇·수소 기술을 주거·교통·물류 분야에 적용하는 ‘수소 AI 시범도시’ 조성에도 4000억원이 배정됐다.

국토교통부는 AI 시티 기반 조성과 광역교통망 개선을, 과학기술정보통신부와 산업통상자원부는 AI·로봇 산업 육성 정책을 맡는다. 기후에너지환경부는 청정수소 산업 기반과 전력 공급 체계를 지원하고, 새만금개발청은 인허가 등 행정 절차를 뒷받침하기로 했다.

전북도는 이번 협약을 계기로 로봇·AI·수소 산업 클러스터를 조성하고 전문 인력 양성 체계를 구축해 새만금을 미래 전략산업의 전진기지로 육성한다는 방침이다.

김관영 지사는 “이번 투자는 전북 산업 구조를 고도화하는 전환점이 될 것”이라며 “사업이 차질 없이 추진되도록 행정·재정적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.