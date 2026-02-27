창간 80주년 경향신문

대구시-신보-iM뱅크, 지역전략산업에 402억원 금융지원

경향신문

본문 요약

대구시는 신용보증기금, iM뱅크와 '지역전략산업 영위 중소기업 육성 금융지원 업무협약'을 체결했다고 27일 밝혔다.

신청을 원하는 기업은 iM뱅크 영업점 및 신용보증기금 지점을 통해 상담받을 수 있다.

박기환 대구시 경제국장은 "이번 협약이 고금리 시기 중소기업의 경영 안정과 재도약에 실질적인 도움이 되길 바란다"면서 "앞으로도 지역 기업을 위한 정책금융 지원을 확대하겠다"고 말했다.

대구시-신보-iM뱅크, 지역전략산업에 402억원 금융지원

입력 2026.02.27 11:04

  • 백경열 기자

대구시 산격청사 전경. 대구시 제공

대구시는 신용보증기금, iM뱅크와 ‘지역전략산업 영위 중소기업 육성 금융지원 업무협약’을 체결했다고 27일 밝혔다.

이번 협약은 지역 중소기업의 경쟁력을 높이고 신산업 생태계를 조성하기 위한 움직임이다. 자동차부품·로봇 등 지역전략산업 분야 기업에 낮은 금리로 안정적인 경영 자금을 지원하는 것을 주요내용으로 한다.

협약에 따라 iM뱅크는 신용보증기금에 총 15억원(특별보증금 12억원·보증료 지원금 3억원)을 출연한다. 신보는 이를 바탕으로 총 402억원 규모의 ‘특별출연 협약보증’과 ‘보증료 지원 협약보증’을 공급한다.

대구시는 해당 대출금에 대해 연 1.7%포인트의 이차보전을 2년간 지원해 기업의 실질적인 금융 부담을 낮춘다.

지원 대상은 지역주력산업(자동차부품·기계 등), 신성장동력산업(로봇 등), 수출 중소기업 등이다. 기업 1곳당 최대 10억원의 운전자금을 지원받을 수 있다.

‘특별출연 협약보증’은 3년간 보증비율 100% 적용 및 보증료 0.2%포인트 감면 혜택을 제공한다. 또한 ‘보증료 지원 협약보증’은 iM뱅크가 최초 3년간 보증료 0.5%포인트를 지원해 초기 부담을 덜어준다. 기업은 두 가지 보증유형 중 하나를 선택할 수 있다.

신청을 원하는 기업은 iM뱅크 영업점 및 신용보증기금 지점을 통해 상담받을 수 있다.

박기환 대구시 경제국장은 “이번 협약이 고금리 시기 중소기업의 경영 안정과 재도약에 실질적인 도움이 되길 바란다”면서 “앞으로도 지역 기업을 위한 정책금융 지원을 확대하겠다”고 말했다.

