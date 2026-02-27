대구시-신보-iM뱅크, 지역전략산업에 402억원 금융지원

대구시는 신용보증기금, iM뱅크와 ‘지역전략산업 영위 중소기업 육성 금융지원 업무협약’을 체결했다고 27일 밝혔다.

이번 협약은 지역 중소기업의 경쟁력을 높이고 신산업 생태계를 조성하기 위한 움직임이다. 자동차부품·로봇 등 지역전략산업 분야 기업에 낮은 금리로 안정적인 경영 자금을 지원하는 것을 주요내용으로 한다.

협약에 따라 iM뱅크는 신용보증기금에 총 15억원(특별보증금 12억원·보증료 지원금 3억원)을 출연한다. 신보는 이를 바탕으로 총 402억원 규모의 ‘특별출연 협약보증’과 ‘보증료 지원 협약보증’을 공급한다.

대구시는 해당 대출금에 대해 연 1.7%포인트의 이차보전을 2년간 지원해 기업의 실질적인 금융 부담을 낮춘다.

지원 대상은 지역주력산업(자동차부품·기계 등), 신성장동력산업(로봇 등), 수출 중소기업 등이다. 기업 1곳당 최대 10억원의 운전자금을 지원받을 수 있다.

‘특별출연 협약보증’은 3년간 보증비율 100% 적용 및 보증료 0.2%포인트 감면 혜택을 제공한다. 또한 ‘보증료 지원 협약보증’은 iM뱅크가 최초 3년간 보증료 0.5%포인트를 지원해 초기 부담을 덜어준다. 기업은 두 가지 보증유형 중 하나를 선택할 수 있다.

신청을 원하는 기업은 iM뱅크 영업점 및 신용보증기금 지점을 통해 상담받을 수 있다.

박기환 대구시 경제국장은 “이번 협약이 고금리 시기 중소기업의 경영 안정과 재도약에 실질적인 도움이 되길 바란다”면서 “앞으로도 지역 기업을 위한 정책금융 지원을 확대하겠다”고 말했다.