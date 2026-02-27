창간 80주년 경향신문

넷플릭스, 워너브러더스 인수 포기···위약금은 파라마운트가 낼 듯

경향신문

글로벌 미디어·콘텐츠 업계의 '공룡 기업' 탄생을 예고했던 넷플릭스와 워너브러더스 디스커버리 인수·합병 계약이 무산됐다.

이 같은 결정은 파라마운트 스카이댄스가 주당 31달러 인수안을 제출하고, 워너브러더스 이사회가 해당 인수안이 넷플릭스의 기존 제안보다 낫다고 판단한 직후 이뤄졌다.

넷플릭스는 지난해 12월 워너브러더스의 스트리밍과 스튜디오 사업을 주당 27.75달러에 매수하기로 하고 계약을 체결했다.

넷플릭스, 워너브러더스 인수 포기···위약금은 파라마운트가 낼 듯

입력 2026.02.27 11:10

수정 2026.02.27 11:13

  • 이정호 기자

“재무적으로 더는 매력적이지 않아”

파라마운트, 넷플릭스보다 고가 인수안 제시

미국 캘리포니아주 로스앤젤레스에 있는 넷플릭스 사무실 앞. AFP연합뉴스

글로벌 미디어·콘텐츠 업계의 ‘공룡 기업’ 탄생을 예고했던 넷플릭스와 워너브러더스 디스커버리(워너브러더스) 인수·합병(M&A) 계약이 무산됐다.

AP통신 등에 따르면 넷플릭스는 26일(현지시간) 워너브러더스 인수전에서 발을 빼기로 했다며 해당 거래가 “재무적으로 더는 매력적이지 않다”고 밝혔다.

테드 서랜도스·그렉 피터스 넷플릭스 공동 최고경영자(CEO)는 공동 성명을 통해 “이 거래는 언제까지나 적절한 가격에서 이뤄지면 좋은 것이었지, 어떤 가격에라도 꼭 이뤄져야 하는 것은 아니다”고 했다.

이 같은 결정은 파라마운트 스카이댄스(파라마운트)가 주당 31달러(총 1110억달러·약 158조원) 인수안을 제출하고, 워너브러더스 이사회가 해당 인수안이 넷플릭스의 기존 제안보다 낫다고 판단한 직후 이뤄졌다.

넷플릭스는 지난해 12월 워너브러더스의 스트리밍과 스튜디오 사업을 주당 27.75달러(총 827억달러·118조원)에 매수하기로 하고 계약을 체결했다. 하지만 양사 계약 후에도 파라마운트가 소송과 적대적 인수합병을 병행하며 적극적으로 워너브러더스 측에 구애했고, 최근 인수가액을 높여 새로 워너브러더스 측에 제안했다.

이번 계약 파기에 따라 넷플릭스는 워너브러더스 측으로부터 28억달러(약 4조200억원)의 위약금을 받는다. 파라마운트는 앞서 워너브러더스 측에 이 위약금을 지불하겠다는 의사를 밝혔다.

데이비드 자슬라브 워너브러더스 CEO는 “이사회가 이 제안을 받아들이게 되면 주주들에게 엄청난 가치가 창출될 것”이라며 “파라마운트와 워너브러더스가 합쳐지면서 만들어낼 잠재력이 기대된다”고 말했다.

워너브러더스는 ‘해리포터’·‘반지의 제왕’ 시리즈 등을 만든 할리우드 대표 스튜디오이며, 파라마운트는 미 대형 방송사인 CBS와 MTV, 온라인 동영상 서비스(OTT) 파라마운트+ 등을 보유하고 있다.

