창간 80주년 경향신문

‘왕사남’ 그곳 영월, 4월부터는 ‘반값 여행’?···농어촌 16곳 휴가 지원 시범사업

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

올해 4월부터 인구감소지역을 여행하면 경비의 절반을 돌려받을 수 있게 된다.

기획예산처와 문화체육관광부는 27일 농어촌 인구감소지역을 여행하면 경비의 절반을 환급해 주는 '지역사랑 휴가 지원' 시범사업을 추진한다고 밝혔다.

정부와 한국관광공사는 농어촌 인구감소지역을 대상으로 사업 참여 지역을 평가한 결과, 16개 지역을 선정했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

‘왕사남’ 그곳 영월, 4월부터는 ‘반값 여행’?···농어촌 16곳 휴가 지원 시범사업

입력 2026.02.27 11:20

수정 2026.02.27 11:25

펼치기/접기
  • 박상영 기자

  • 기사를 재생 중이에요

인구감소지역 여행 땐 경비 절반 환급

계획 사전 신청해 지자체 승인 받아야

이재명 대통령이 25일 서울 청와대 본관에서 열린 제11차 확대국가관광전략회의에서 발언을 하고 있다. 2026.02.25 청와대사진기자단

이재명 대통령이 25일 서울 청와대 본관에서 열린 제11차 확대국가관광전략회의에서 발언을 하고 있다. 2026.02.25 청와대사진기자단

올해 4월부터 인구감소지역을 여행하면 경비의 절반을 돌려받을 수 있게 된다.

기획예산처와 문화체육관광부는 27일 농어촌 인구감소지역을 여행하면 경비의 절반을 환급해 주는 ‘지역사랑 휴가 지원(반값 여행)’ 시범사업을 추진한다고 밝혔다.

정부와 한국관광공사는 농어촌 인구감소지역을 대상으로 사업 참여 지역을 평가한 결과, 16개 지역을 선정했다. 선정된 지역은 강원 평창군·영월군·횡성군, 충북 제천시, 전북 고창군, 전남 강진군·영광군·해남군·고흥군·완도군·영암군, 경남 밀양시·하동군·합천군·거창군·남해군이다.

선정된 지자체는 준비를 거쳐 4월부터 6월 말까지 ‘반값 여행’을 지원할 계획이다. 이번 사업에 참여를 원하는 국민은 해당 지역의 여행 계획을 사전에 신청해 지자체 승인을 받아야 한다. 이후 실제로 여행을 다녀온 뒤 지출 내역을 증빙하면, 지자체의 확인 절차를 거쳐 여행경비의 50%를 모바일 지역사랑상품권으로 환급받을 수 있다.

환급받은 상품권은 올해 안에 사용해야 하며, 해당 지역의 가맹점이나 지역 특산물 온라인 쇼핑몰 등에서 사용할 수 있다. 정부는 지역별 사전 신청·증빙·상품권 사용 방식이 다르다며 ‘대한민국 구석구석(visitkorea.or.kr)’에서 대상 지역을 확인하고 각 지자체 누리집에서 지원 여부를 점검하라고 안내했다.

​이번 사업은 농어촌 인구감소 지역의 관광 활성화를 위해 마련된 것으로, 여행 경비의 50%를 모바일 지역사랑상품권으로 돌려줘 지역 재방문을 유도할 계획이다. 환급액은 개인 최대 10만원, 2인 이상 단체의 경우 최대 20만원까지 받을 수 있다.

정부는 하반기에 추가로 반값 여행 시범사업 4개 지역을 공모할 예정이다. 또 올해 시범사업 결과를 검토한 후 내년부터는 대상 지역을 점진적으로 확대할 계획이다.

최휘영 문체부 장관은 “이번 시범사업이 인구감소로 어려움을 겪는 지역에 새로운 활력을 불어넣고, 국민에게 알뜰하고 즐거운 국내 여행의 기회를 제공하는 성공적인 모델로 자리 잡을 수 있도록 지자체와 긴밀히 협력하겠다”고 했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글