블랙핑크 완전체 컴백…오후 2시 음원 공개

그룹 블랙핑크(지수·제니·로제·리사)가 미니 3집 <데드라인(DEADLINE)>을 내고 완전체로 돌아온다. 약 3년 5개월 만에 발매하는 새 앨범으로, 음원은 이날 오후 2시 공개된다.

블랙핑크의 이번 앨범에는 타이틀곡 ‘GO’와 선공개곡 ‘뛰어(JUMP)’를 비롯해 ‘Me and my’, ‘Champion’, ‘Fxxxboy’까지 총 5개 곡이 수록된다.

타이틀곡 ‘GO’는 강렬한 사운드와 중독성 넘치는 멜로디가 조화를 이루고, 단체 구호 ‘블랙핑크윌 메이크 야’(Blackpink‘ll make ya)를 통해 용기와 연대의 메시지를 전한다. 지난 24일 공개된 ’GO‘ 뮤직비디오 티저에는 멤버들이 파도가 몰아치는 바다와 용암이 들끓는 대지를 넘어 우주로 항해를 떠나는 듯한 모습이 담겼다.

이미 공개된 ‘뛰어(JUMP)’는 하드 스타일 기반의 EDM 곡이고, ‘Me and my’는 레트로한 힙합 비트 위 세련된 브라스 사운드가 어우러진 곡이다. ‘Champion’은 희망적인 멜로디와 노랫말로 응원의 마음을 담았고, ‘Fxxxboy’에서는 블랙핑크의 섬세하고 감성적인 음색이 돋보인다.

이번 앨범은 2022년 정규 2집 <본 핑크(BORN PINK)> 이후 3년 5개월 만에 내는 완전체 신보다. YG엔터테인먼트는 “월드투어의 숨 가쁜 여정 속에서도 오랜 시간 공을 들여 완성도를 끌어올렸다”며 “네 멤버의 음악적 역량과 팀으로서의 시너지를 집약한 결과물임을 확신한다”고 밝혔다.