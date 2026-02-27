창간 80주년 경향신문

‘돈 봉투 의혹 무죄’ 송영길 민주당 복당 의결···정청래 “큰 역할 해줄 것 기대”

본문 요약

송영길 전 더불어민주당 대표의 복당이 27일 민주당 최고위원회의에서 의결됐다.

정 대표는 "탈당 후 당의 요청이 아니면 다른 경선에서 20% 감산되는 불이익을 받는데, 당대표인 제가 요청해 처리하는 것이 맞겠다는 생각이 들었다"며 "인천시당에 복당 신청한 것이 서울시당으로 이첩됐던 것을 중앙당 당원자격심사위원회로 보내라고 지시해 복당했다"고 말했다.

정 대표는 "송 전 대표의 복당을 진심으로 환영하고, 앞으로 민주당 발전과 이재명 정부의 성공을 위해 큰 역할을 해줄 것으로 기대하고 요청드린다"고 말했다.

‘돈 봉투 의혹 무죄’ 송영길 민주당 복당 의결···정청래 “큰 역할 해줄 것 기대”

입력 2026.02.27 11:27

수정 2026.02.27 11:32

  • 김한솔 기자

“경선 20% 감산 불이익 없도록 처리”

송영길 더불어민주당 전 대표. 연합뉴스

송영길 전 더불어민주당 대표의 복당이 27일 민주당 최고위원회의에서 의결됐다.

정청래 대표는 이날 대구 중구 2·28 민주운동기념회관에서 열린 최고위원회의에서 “방금 비공개 최고위에서 송영길 당원에 대한 복당이 결정됐다”고 밝혔다.

정 대표는 “탈당 후 당의 요청이 아니면 다른 경선에서 20% 감산되는 불이익을 받는데, 당대표인 제가 요청해 (감산이 없도록) 처리하는 것이 맞겠다는 생각이 들었다”며 “인천시당에 복당 신청한 것이 서울시당으로 이첩됐던 것을 중앙당 당원자격심사위원회로 보내라고 지시해 복당했다”고 말했다.

정 대표는 “송 전 대표의 복당을 진심으로 환영하고, 앞으로 민주당 발전과 이재명 정부의 성공을 위해 큰 역할을 해줄 것으로 기대하고 요청드린다”고 말했다.

송 전 대표는 2023년 ‘전당대회 돈 봉투 의혹’으로 민주당을 탈당 후 소나무당을 창당해 활동해 왔다. 최근 1·2심에서 무죄를 받고 검찰이 상고하지 않기로 하면서 무죄가 확정됐다.

