‘반도체 편중’ 성장…한은 “격차 확대, 전체 임금상승 제한할 것”

반도체 등 정보기술(IT) 제조업에 성장이 집중되는 이른바 ‘K자형 경제’ 현상이 심화되면서, 경기 회복이 전체 노동자들의 임금 상승이나 소비·물가 상승으로 이어지는 연결고리가 약해지고 있다는 분석이 나왔다.

한국은행 물가·고용동향팀이 27일 발표한 ‘부문별 성장차별화가 물가에 미치는 영향’에 따르면, IT 제조업과 여타 부문 간 성장률 격차는 2024년 하반기 5.0%포인트에서 2025년 3분기 9.5%포인트로 급격히 확대됐다. 올해 전체 성장률은 2.0%로 전망되지만, IT제조업을 제외하면 실질 성장률은 1% 초중반에 그칠 것으로 예상된다.

이처럼 부문별 차별화가 심화되면 경제 전반의 소비증가나 임금 상승 등 물가를 밀어올리는 압력이 제한적으로 나타나게 된다는 게 한은의 설명이다. 반도체 대기업 종사자 등 일부 계층의 소득은 크게 늘어나는 반면, 여타 취약 부문 종사자들은 상대적으로 불리한 여건에 놓이게 되면서다.

많이 번다고 많이 쓰지 않기 때문이다. 한은이 2023년~2024년 가계소득 변화를 분위별로 살펴본 결과 고소득(5분위) 가구의 평균소득 증가폭이 736만원으로 다른 분위 가구들을 크게 상회했다. 그러나 고소득층의 한계소비성향(벌어들인 소득 중 소비에 사용하는 비율)은 중·저소득층에 비해 낮을 뿐 아니라 최근 들어서는 오히려 하락하는 모습이다. 보고서는 “이는 소득 증가가 고소득층에 집중되지만, 정작 늘어난 소득이 소비로 이어지기보다는 저축이나 자산축적으로 흡수되고 있음을 의미한다”고 분석했다.

임금 격차는 눈에 띄게 늘고 있다. 상용직 임금은 상승하고 있으나, 임시일용직 임금은 건설업 부진 등의 영향으로 2024년 하반기부터 감소세다. 지난해부터 반도체 등 IT 제조업 임금은 전년 대비 크게 상승했지만 비IT 제조업 부문 임금은 오히려 정체되고 있다. 대기업-중소기업 격차도 확대 양상이다.

문제는 임금 격차가 커질수록 경제 전반의 임금소득을 밀어올리는 동력이 약해진다는 것이다. 한은은 “산업별·사업체규모별 임금 흐름의 공통요인을 추출한 결과, 최근의 임금 상승압력은 과거 평균에 비해 낮은 수준으로 나타났다.”며 “이는 상대적으로 임금 상승폭이 큰 대기업에 종사하는 근로자의 비중이 제한적인 데 기인한다”고 분석했다.

대기업 직원들의 경우 노동조합 등 여러 자원을 활용해 회사를 상대로 임금인상을 얻어낼 수 있는 협상력이 비교적 강하지만, 이런 지위를 누리는 근로자층은 한정돼 있다는 의미로 해석된다.

보고서는 “부문간 성장차별화는 경기회복으로 인한 물가상승의 강도를 약화시키는 요인으로 작용할 가능성이 높다”며 “반도체 등 일부 IT 대기업이 주도하는 K자형 회복국면에서는 성장의 온기가 여타 부문으로 확산되기까지 시간이 소요되기 때문”이라고 썼다. 그러면서 “향후 물가 흐름은 유가·환율을 둘러싼 불확실성이 높은 가운데 수요 측면에서는 비IT부문의 경기회복 여부가, 비용 측면에서는 반도체 가격의 움직임 등이 주요 변수로 작용할 것”이라고 전망했다.