‘광화문 총사령관’ 자칭한 전광훈 “내 말 안 들으면 총살”···검찰 공소장 보니

서부지법 폭력·난입 사태 관련 “집회 참가자들 선동해 침입 등 교사” 적시

겅찰이 서울서부지법 폭력·난입 사건과 관련해 구속 기소된 전광훈 사랑제일교회 목사에 대해 “집회 참가자들을 선동해 법원 침입과 경찰 공무집행 방해를 교사했다”고 공소장에 적시했다.

26일 박은정 조국혁신당 의원이 검찰로부터 제출받은 공소장에 따르면, 서울서부지검은 “전씨는 윤석열 전 대통령의 석방을 위해 폭력을 행사하더라도 불법이 아니라는 취지로 발언해 다수의 서울서부지법 인근 집회 참가자들로 하여금 법원에 침입하고 이를 저지하는 경찰관들에게 폭력을 행사할 마음을 먹게 했다”고 적었다.

검찰은 “전씨는 윤 전 대통령 구속 전 피의자 심문(영장실질심사) 당일 ‘국민저항권’을 현실화해 석방시켜야 한다는 취지로 발언했다”며 “다중의 위력으로 서울서부지법원장이 관리하는 건조물에 침입하게 하고, 범죄의 예방·진압 및 공공의 안녕과 질서 유지를 위한 경찰공무원의 정당한 공무집행을 방해하도록 교사했다”고 밝혔다.

공소장에는 전 목사가 법원 침입 전후로 한 발언도 구체적으로 담겼다. 전 목사는 지난해 1월16일 윤 전 대통령의 구속 전 피의자 심문기일인 같은 달 18일을 지목해 “반드시 이번 토요일에 4·19 혁명처럼 국민저항권을 발동해 윤석열 대통령을 서울 구치소에서 모시고 나와야 된다”고 발언한 것으로 기재됐다. 심문기일을 하루 앞둔 17일에는 “우리도 혁명으로 맞짱을 떠야 된다”, “이 권력행사를 내일 하려고 한다”고 말하기도 한 것으로 조사됐다.

검찰에 따르면 전 목사는 지난해 1월18일 광화문 집회를 평소보다 일찍 마치고 서부지법 인근 집회에 참석하기로 예정한 뒤, “서부지방법원 주소를 한 번 띄워주세요. 우리는 빨리 그쪽으로 이동해야 합니다”라고 말하며 참가자들에게 법원 주소를 안내하며 이동을 지시했다. 전 목사는 자신을 ‘광화문 총사령관’이라고 부르면서 “지금부터 내 말 안 들으면 총살”이라고 말하기도 했다.

검찰은 이후 전 목사의 지시를 받은 집회 사회자 송모씨가 “○○동 그 일대 전체 다를 우리 태극기 국민으로 싹 덮어서 판사가 보고 ‘야 이거 자칫 사기 치다가 큰일 나겠다’는 위압감을 좀 드려야 되지 않겠나”, “오늘 여기 오신 분 중에 서부지법에 안 나타나신 분은 전부 다 형사 처벌을 하겠습니다”라고 말하며 참가자들을 이동하도록 독려했다고 적시했다.

검찰은 전 목사의 지시와 발언에 따라 윤영보 사랑제일교회 특임전도사도 “광화문 국민혁명군 민병대는 바로 서부지원을 직접 공격한다”, “편안하게 들어가서 빨갱이 판사를 끌어내야 한다”, “국민저항권이 발동됐으니 오늘 끝장을 봐야 한다”, “오늘 우리는 이 자리에서 죽는다”는 등 발언을 하며 집회 참가자들을 선동했다고 봤다.

검찰에 따르면 이 사건으로 서울서부지법은 시설물 파손 등으로 약 7억6209만원의 피해를 입었다.

전 목사의 첫 재판은 이날 오전 10시30분 서울서부지법에서 열렸다.