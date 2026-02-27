민주당 “매향노 규탄” 김태흠 “권한 이양을”···충남·대전 통합 놓고 여야 책임 공방

민주당 대전시당, 다음달 4일까지 천막 단식농성 충남지역 의원들, 규탄대회 열고 삭발하기도 김태흠 “통합 조건 수용한다면 지금이라도 합의”

더불어민주당이 충남·대전 행정통합 법안 상정 보류와 관련해 천막 단식농성에 돌입했다.

민주당 대전시당은 27일 대전시청 앞에서 ‘20조 지원·공공기관 이전 걷어찬 매향노 5적 규탄 및 대전충남 통합 결의대회’를 열고 다음달 4일까지 천막 단식농성을 이어간다고 밝혔다. 이번 단식에는 지방선거 입후보 예정자 등 30여명이 참여한다.

충남지역 민주당 인사들도 이날 충남도청 앞에서 ‘충남 미래 발전을 짓밟은 충남도지사 2차 규탄대회’를 열고 통합 추진을 촉구했다. 규탄대회에서는 오인철 충남도의회 부의장과 류제국 천안시의회 의장 직무대리 부의장이 삭발을 단행했다.

민주당 충남도당도 다음달 3일까지 천막 농성을 진행한다는 방침이다.

민주당 충남도당은 입장문을 통해 “충남·대전 행정통합을 가로막는 국민의힘과 김태흠 충남지사, 이장우 대전시장, 홍성현 충남도의회 의장, 조원휘 대전시의회 의장을 규탄한다”며 “충남과 대전의 발전이라는 도민의 꿈을 짓밟고 정치적 셈법에만 매몰돼 행정통합의 발목을 잡고 있다”고 밝혔다.

이어 “충남·대전 행정통합은 수도권 일극 체제를 타파하고 지역 소멸 위기를 극복할 대안”이라며 “행정통합 논의를 먼저 시작한 양 시·도지사가 가장 중요한 시기에 입장을 번복한 것은 ‘매향’ 행위와 다름없다”고 덧붙였다.

김태흠 충남지사는 정부·여당을 향해 권한과 재정 이양을 전제로 한 전향적 결단을 촉구했다.

김 지사는 이날 입장문을 내고 “정부·여당이 권한의 대폭 이양 등 조건을 확실히 수용한다면 지금이라도 합의에 이를 수 있다”고 밝혔다. 최근 국회 법제사법위원회에서 충남·대전 통합 법안 상정이 보류된 이후 지역 내 찬반 논란이 격화되는 가운데 통합의 전제 조건을 구체적으로 제시하며 협상 여지를 남긴 것이다.

그는 실질적 통합을 위한 조건으로 전국 공통의 통합 법안 마련과 국세와 지방세 비율을 현행 75대 25 수준에서 60대 40 또는 최소 65대 35까지 조정, 중앙정부 권한의 대폭 이양 등을 제시했다. 특히 이러한 재정·권한 이양 내용을 특별법에 명문화해 제도적으로 보장해야 한다고 주장했다.

김 지사는 이재명 대통령을 향해 “국가 행정수반으로서 책임 있는 결단을 내려달라”고 촉구하는 한편 민주당에도 “통합 보류의 책임을 남 탓으로 돌리지 말고 대통령을 설득해 달라”고 요구했다.

국민의힘 소속 대전시의회 의원들도 이날 대전시의회에서 기자회견을 열고 “대전지역 민주당 의원 7명은 불과 3개월 전까지만 해도 행정통합에 무조건 반대하거나 별다른 관심을 보이지 않다가 대통령의 한마디에 통합의 선봉장과 전도사로 나섰다”고 밝혔다.

이어 “2026년 병오년에 자신들의 정치적 영달을 위해 소중한 대전을 이재명 정부의 성과 포장을 위한 제물로 삼으려는 ‘병오 7적’”이라고 주장했다.

이들은 “민주당 법안에 따라 행정통합이 이뤄질 경우 최대 20조원 지원, 대전의 외형 확대 등 선언적 구호만 있을 뿐 구체적인 재정 계획이나 실행 방안에 대한 설명은 여전히 부족하다”며 “행정통합은 절차적 정당성을 확보하고 충분한 숙의 과정을 거쳐 국가의 미래를 설계하는 중대한 사안으로, 선거용 정치 이벤트로 접근할 사안이 아니다”라고 했다.