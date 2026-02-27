창간 80주년 경향신문

한·미, ‘자유의방패’ 기간 야외기동훈련 22회 실시…작년 대비 대폭 축소

한·미 양국이 상반기 연합군사연습인 자유의 방패 기간 중 야외기동훈련을 총 22회 실시하기로 했다.

이는 지난해 3월 FS 연습 기간에 대대급 이상 야외기동훈련이 51회 진행된 것과 비교하면 규모가 대폭 축소된 수치다.

한·미 군 관계자는 27일 취재진과 만나 "FS 연습 기간에 실시할 연합 야외기동훈련 건수는 한·미 간 긴밀한 협의를 거쳐 확정됐다"며 "연합도하훈련을 비롯해 22건을 계획대로 진행할 예정"이라고 밝혔다.

한·미, ‘자유의방패’ 기간 야외기동훈련 22회 실시…작년 대비 대폭 축소

입력 2026.02.27 13:18

수정 2026.02.27 13:38

  • 강연주 기자

장도영 합동참모본부 공보실장과 라이언 도널드 주한미군사 공보실장이 지난 25일 오후 서울 용산구 국방부에서 2026 자유의방패(FS) 연습 계획 관련 공동브리핑을 하고 있다. 사진공동취재단

장도영 합동참모본부 공보실장과 라이언 도널드 주한미군사 공보실장이 지난 25일 오후 서울 용산구 국방부에서 2026 자유의방패(FS) 연습 계획 관련 공동브리핑을 하고 있다. 사진공동취재단

한·미 양국이 상반기 연합군사연습인 자유의 방패(FS·프리덤실드) 기간 중 야외기동훈련(FTX)을 총 22회 실시하기로 했다. 이 가운데 대대급 이상 훈련은 16건이다. 이는 지난해 3월 FS 연습 기간에 대대급 이상 야외기동훈련이 51회 진행된 것과 비교하면 규모가 대폭 축소된 수치다.

한·미 군 관계자는 27일 취재진과 만나 “FS 연습 기간에 실시할 연합 야외기동훈련 건수는 한·미 간 긴밀한 협의를 거쳐 확정됐다”며 “연합도하훈련을 비롯해 22건을 계획대로 진행할 예정”이라고 밝혔다.

군 당국에 따르면 22건의 연합 야외기동훈련 가운데 중대급은 6건, 대대급은 10건, 여단급은 6건이다. 합동참모본부 관계자는 “FS 연습 기간에 진행되는 야외기동훈련은 최초 계획 단계부터 미국 측과 협의해 22건으로 정해졌다”고 설명했다.

이번 야외기동훈련 규모는 지난해 3월 윤석열 전 대통령 탄핵 국면에 실시된 FS 연습 때와 비교해 큰 폭으로 축소됐다. 지난해에는 FS 연습 기간 중 대대급 이상 연합 야외기동훈련이 총 51건 진행됐지만 올해는 16건에 그친다. 여단급 이상 대규모 연합 야외기동훈련을 비교하면 지난해 16회에서 올해 6회로 줄었다. 횟수만 아니라 훈련 규모 면에서도 전년 대비 전반적인 축소가 이뤄진 셈이다.

한·미는 FS 연습 기간에 집중됐던 야외기동훈련을 연중 분산해 진행한다. 합참 관계자는 “야외기동훈련을 연중으로 분산해 상시 전투준비태세를 유지할 것”이라고 말했다. 지난해 이재명 정부가 들어선 이후 야외기동훈련은 지휘소 훈련(CPX) 기간에 집중하기보다 연중 분산해서 진행해오고 있다. 한·미는 매년 3월에 FS 연습, 8월에는 ‘을지 자유의 방패’(UFS) 연습이라는 명칭의 지휘소 훈련을 진행한다. 두 훈련은 이재명 정부가 추진하는 임기 내 전시작전통제권 전환을 위한 조건의 충족 여부를 평가하는 계기가 된다.

북한과 관계를 고려해 야외기동훈련을 연내 다른 시기로 분산하는 등 훈련 강도와 규모를 축소한 것으로 보인다. 문재인 정부는 9·19 남북군사합의 이후 연합 야외기동훈련을 대대급 이하로 축소해 시행했지만 윤석열 정부 들어서는 연대급 이상 야외기동훈련을 재개했다.

댓글