일제는 백두대간 원시림까지 수탈했다···‘무차별 벌목’ 사실 담긴 문서 공개

녹색연합, 1931년 ‘적송’ 보고서 언론 공개 연간 ‘4만석’ 베어내 장전·원산항 통해 반출

일제 강점기 일본이 백두대간 일대 원시림을 수탈한 사실이 담긴 문서가 공개됐다.

녹색연합은 1931년(쇼와 6년) 3월 1일 도쿄제국대학교 조선강원도연습림에서 발행한 ‘적송’ 보고서를 27일 언론에 공개했다.

적송 보고서는 당시 조선총독부 직원이자 도쿄제국대학교 농학부 교수였던 미야자키 겐조가 작성한 것으로 벌목 대상 수종과 규모, 반출 경로, 일본 내 운송지까지 수탈 과정이 구체적으로 담겨 있다.

적송 보고서에 따르면 일제는 1913년부터 30년 넘게 한반도 생태축인 백두대간을 중심으로 원시림을 체계적으로 벌목했다. 벌목 대상은 적송, 즉 금강소나무로 문서에는 적송을 ‘조선 시대부터 왕실에서 보호하는 황장목’이라고 명시했다.

벌목 현장은 백두대간 금강산에서 설악산 중간지대인 고성재~삼재령 사이 남강 일원이었다. 행정구역으로는 강원도 고성군 수동면 사천리와 고진동, 오소동 일대다. 일제는 수동면 일대를 도쿄제국대학 농과대학 조선강원도연습림으로 지정해 산림 수탈의 전초기지로 삼았다.

지금까지 일제의 산림 벌목이 확인된 현장은 봉화 태백산과 삼척 응봉산 덕풍계곡 등이었는데, 이번에 공개된 보고서를 통해 강원도 고성군 수동면 일대 역시 일제의 조직적인 원시림 수탈 현장이었음이 확인됐다.

적송 보고서에는 구체적인 수탈 규모와 반출 방식도 기록돼 있다. 보고서에 따르면, 조선강원도연습림의 금강소나무 축적량은 약 160만석으로, 1930년 기준 연간 벌채량은 약 4만석에 달한다. 4만석은 30년생 소나무(표준 규격) 10만본 가량, 대경목 약 2만2000본 규모다. 매년 2만본 넘는 대경목을 베어낸 셈이다.

이렇게 벌목한 금강소나무는 고성 남강 하류의 장전항과 원산항을 통해 일본으로 반출됐다. 보고서는 “적송재 중 재질과 형태가 가장 우량한 강원도 동해안 지방산은 대부분 내지(일본 본토), 그중에서도 오사카, 나고야 및 하카타(후쿠오카)로 직접 이송된다”고 명시했다.

녹색연합은 “이번 기록은 일제강점기 ‘식민지 근대화’의 실상이 수탈이었음을 보여주는 명확한 증거”라며 “우리나라의 금강소나무 원시림은 일제강점기 거친 뒤 사라졌지만, 백두대간 보호구역을 향후 30~40년간 철저히 보전한다면 원시림에 가까운 산림 생태계를 복원할 수 있을 것”이라고 했다.