33년간 맞이한 새 생명 1만 명…김윤하 전남대병원 교수 퇴임

경향신문

본문 요약

전남대학교병원은 "병원 분만실을 33년간 지켜온 김윤하 산부인과 교수가 오는 28일 자로 정년 퇴임한다"고 27일 밝혔다.

김 교수는 전남대 고위험산모·신생아 통합치료센터장을 맡았다.

김 교수는 "처음 가운을 입었을 땐 분만실이 늘 북적였지만 지금은 지역 많은 산부인과들이 문을 닫았다"면서 "멀리 섬마을이나 산간 지역에서 헬기를 타고 우리 센터로 오는 고위험 산모들을 마주할 때마다 가슴이 저린다"고 말했다.

33년간 맞이한 새 생명 1만 명…김윤하 전남대병원 교수 퇴임

입력 2026.02.27 13:37

  • 강현석 기자

분만실 지킨 호남지역 고위험 산모 대부

지역 병원서 진료…“‘국가 책임제’ 필요”

지난 33년간 전남대학교병원은 분만실을 지켜온 김윤하 교수가 산모를 진료하고 있다. 오는 28일 정년 퇴임 하는 그는 그동안 1만 명의 새 생명을 맞이했다. 전남대병원 제공.

전남대학교병원은 “병원 분만실을 33년간 지켜온 김윤하 산부인과 교수가 오는 28일 자로 정년 퇴임한다”고 27일 밝혔다.

1993년 전남대병원에서 의사로 첫 아이를 맞이했던 그는 열악한 지역의 분만 현장을 지키며 ‘고위험 산모들의 대부’로 불렸다.

김 교수는 수많은 밤을 분만실에서 지새우며 1만 명의 새 생명을 직접 맞이했다. 손바닥만 한 크기로 태어난 300g의 초미숙아가 건강하게 자라 성인이 되었다는 소식을 들을 때, 그는 의사로서 가장 큰 보람을 느꼈다고 한다.

그가 33년 동안 지켜왔던 분만실은 대한민국 출산 지도가 변해온 고통스러운 기록이기도 하다. 김 교수는 전남대 고위험산모·신생아 통합치료센터장을 맡았다.

김 교수는 “처음 가운을 입었을 땐 분만실이 늘 북적였지만 지금은 지역 많은 산부인과들이 문을 닫았다”면서 “멀리 섬마을이나 산간 지역에서 헬기를 타고 우리 센터로 오는 고위험 산모들을 마주할 때마다 가슴이 저린다”고 말했다.

산과는 의료진의 체력적·정신적 소모가 극심하고 의료사고 위험도 커 전공의 기피 1순위로 꼽힌다. 김 교수는 초저출생과 산부인과 전공의 기피 현상에 대해 국가의 책임을 강조했다.

그는 “의료진에게 사명감만 강요하는 시대는 지났다”면서 “ 고위험 분만을 담당하는 의료진이 법적·경제적 불안감 없이 진료에만 집중할 수 있도록 ‘국가 책임제’가 마련돼야 한다”고 지적했다.

“아이의 첫 울음소리를 듣는 순간, 그간의 피로가 씻은 듯 사라지는 마법 같은 경험이 나를 이 자리에 잡아뒀다”는 김 교수는 “이것이 지역의 필수 의료 시스템이 어떤 상황에서도 유지되어야 하는 이유”라고 강조했다.

미래를 불안해하는 후배들에게 김 교수는 산부인과만의 독보적인 가치를 역설했다. 김 교수는 “인공지능(AI) 시대가 성큼 다가왔지만, 생명을 창조하고 받는 일은 기계가 대신할 수 없다”면서 “인류를 유지하는 자연 생리 현상인 임신과 출산을 책임진다는 자긍심을 가져달라”고 당부했다.

김 교수는 병원 근무 마지막 날인 이날에도 2건의 수술을 진행했다. 그는 대학병원 퇴임 후에도 지역의 병원에서 진료를 이어갈 계획이다.

김 교수는“젊은 세대들이 안심하고 부모가 될 수 있는 세상을 만드는 데 힘을 보태고 싶다”고 말했다.

댓글