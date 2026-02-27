창간 80주년 경향신문

종로구, 학령인구 감소에 승부수···학교 브랜드화·통합방과후 정규화

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

서울 종로구는 학교 경쟁력 강화를 위한 교육경비지원사업을 추진한다고 27일 밝혔다.

특히 올해 '스쿨브랜딩 프로그램 신설', '작은학교 통합방과후 프로그램' 확대를 핵심 과제로 추진한다.

관내 13개 초등학교를 대상으로 학교당 최대 3000만원을 3년 이상 지원하는 스쿨브랜딩 프로그램은 학교 고유의 교육철학과 강점을 체계화한 것이 특징이다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

종로구, 학령인구 감소에 승부수···학교 브랜드화·통합방과후 정규화

입력 2026.02.27 13:37

  • 주영재 기자

  • 기사를 재생 중이에요

종로 작은학교 축제의 모습. 종로구 제

종로 작은학교 축제의 모습. 종로구 제

서울 종로구는 학교 경쟁력 강화를 위한 교육경비지원사업을 추진한다고 27일 밝혔다.

구는 관내 유치원 및 57개 학교의 총 217개 사업에 22억 2500만원을 지원한다. 특히 올해 ‘스쿨브랜딩 프로그램 신설’, ‘작은학교 통합방과후 프로그램’ 확대를 핵심 과제로 추진한다.

관내 13개 초등학교를 대상으로 학교당 최대 3000만원을 3년 이상 지원하는 스쿨브랜딩 프로그램은 학교 고유의 교육철학과 강점을 체계화한 것이 특징이다. 대표적 예로 세검정초등학교는 전교생이 6년간 단계적으로 다양한 악기를 배우는 ‘모차르트 프로젝트’를 운영한다.

아울러 소규모학교의 여건 개선을 위해 작은학교 통합방과후 프로그램을 정규 학사일정에 편성한다. 1·2학기 연중 운영 체제를 도입하고 프로그램은 기존 사물놀이 1종에서 사물놀이와 축구 2종으로 확대할 계획이다.

학생 수 감소로 팀 구성이 어려웠던 단체 활동의 한계 극복을 위해 통합형 축구 프로그램을 도입하고 학교 간 연합 운영을 바탕으로 협동심과 공동체 의식을 강화한다. 울림소리패 사물놀이 공연, 작은학교 축구 페스티벌을 개최해 교류를 활성화하고 학생들의 다양한 경험을 돕는다.

정문헌 구청장은 “학령인구 감소는 피할 수 없는 변화지만 공교육의 질을 높이는 기회”라며 “학교가 스스로 경쟁력을 갖추고 선택받는 학교로 성장할 수 있게 안정적이고 지속적인 체계를 구축하고, 도심형 공교육의 새로운 모델을 제시하겠다”라고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글