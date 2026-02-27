서울 종로구는 학교 경쟁력 강화를 위한 교육경비지원사업을 추진한다고 27일 밝혔다.

구는 관내 유치원 및 57개 학교의 총 217개 사업에 22억 2500만원을 지원한다. 특히 올해 ‘스쿨브랜딩 프로그램 신설’, ‘작은학교 통합방과후 프로그램’ 확대를 핵심 과제로 추진한다.

관내 13개 초등학교를 대상으로 학교당 최대 3000만원을 3년 이상 지원하는 스쿨브랜딩 프로그램은 학교 고유의 교육철학과 강점을 체계화한 것이 특징이다. 대표적 예로 세검정초등학교는 전교생이 6년간 단계적으로 다양한 악기를 배우는 ‘모차르트 프로젝트’를 운영한다.

아울러 소규모학교의 여건 개선을 위해 작은학교 통합방과후 프로그램을 정규 학사일정에 편성한다. 1·2학기 연중 운영 체제를 도입하고 프로그램은 기존 사물놀이 1종에서 사물놀이와 축구 2종으로 확대할 계획이다.

학생 수 감소로 팀 구성이 어려웠던 단체 활동의 한계 극복을 위해 통합형 축구 프로그램을 도입하고 학교 간 연합 운영을 바탕으로 협동심과 공동체 의식을 강화한다. 울림소리패 사물놀이 공연, 작은학교 축구 페스티벌을 개최해 교류를 활성화하고 학생들의 다양한 경험을 돕는다.

정문헌 구청장은 “학령인구 감소는 피할 수 없는 변화지만 공교육의 질을 높이는 기회”라며 “학교가 스스로 경쟁력을 갖추고 선택받는 학교로 성장할 수 있게 안정적이고 지속적인 체계를 구축하고, 도심형 공교육의 새로운 모델을 제시하겠다”라고 밝혔다.