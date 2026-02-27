결산 시즌 불공정 거래 1~3월 집중…“실적 저조할수록 풍문 횡행”

결산 정보와 관련된 주식시장 불공정 거래 사건이 연초인 1~3월 집중적으로 발생하는 것으로 나타났다. 금융감독원은 결산 실적이 저조한 기업일수록 허위공시·풍문이 발생할 수 있다며 투자자들의 주의를 당부했다.

27일 금감원에 따르면 최근 3년간 적발 조치된 미공개 정보·시세조종·부정거래 등 3대 불공정 거래 행위 사건 175건 중 결산정보 관련 사건은 24건(13.7%)으로 집계됐다. 결산 관련 불공정 거래 대부분(19건·79.1%)은 1∼3월에 발생했다. 나머지 5건은 반기 검토 등이 진행되는 7∼9월에 일어났다.

종류별로는 미공개 정보를 이용한 사건이 16건(67%)으로 가장 많았다. 상장 폐지나 담보주식 반대매매 방지 등을 위한 부정거래(6건·25%)와 시세조종(2건·8%) 사건도 있었다.

미공개 정보 이용 유형 사건의 대부분은 감사의견 부적정이나 영업실적 악화 같은 악재성 정보를 이용해 사익을 편취한 경우였다. 회사 대표가 연초 회사의 자금사정 악화로 감사의견 거절 정보를 알게 되자, 공시 전 소유 주식을 전량 매도해 손실을 회피하는 식이다. 반대로 결산 과정에서 재무 상태가 나아져 관리종목 지정이 해소될 수 있다는 호재성 정보를 접한 뒤 주식을 미리 매수한 경우도 있었다.

결산 관련 불공정 거래 혐의자 68명 중 57명(84%)은 회사 임원·최대주주·직원 등 내부자였다. 금감원은 68명 중 66명을 무관용 원칙에 따라 고발했다.

금감원은 결산 관련 불공정 거래가 생긴 기업에 특징이 있다고 설명했다. 적자 전환 등 경영실적이 악화하고, 최대주주·경영진이 교체되거나 상호를 변경하는 경우도 많았다. 건설사가 돌연 반도체 사업을 하겠다며 현재 사업과는 무관한 새로운 사업을 정관에 추가하려고 임시 주주총회를 하는 경우도 있었다. 특히 결산 관련 불공정 거래 발생 기업은 주로 자본 규모가 작은 코스닥 시장 상장사였다.

금감원은 “결산 실적이 저조한 기업일수록 기존 영위 중인 사업과 무관한 신규사업 추진, 외부자금 조달 등 허위공시·풍문이 발생할 수 있으니, 투자자들은 미확인 정보에 의존하지 않도록 유의해야 한다”고 당부했다. 또 일반 투자자의 경우에도 전해 들은 정보를 이용해 주식을 매매하거나 다른 사람에게 전달한다면 미공개 정보 이용 행위나 시장질서 교란행위로 처벌·제재받을 수 있다고 했다.