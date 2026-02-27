‘TK 행정통합’ 찬성→반대→찬성···대구시의회, 또 입장 바꿔

대구·경북 행정통합에 반대 의사를 밝혔던 대구시의회가 나흘 만에 입장을 다시 바꿨다.

대구시의회는 27일 입장문을 내고 “대구·경북 행정통합의 대의에 전적으로 찬성하며, 지금까지 누구보다 앞장서 이를 지지해 왔다”고 밝혔다. 대구시의회측은 시의원 모두의 입장임을 강조했다.

최근 통합 반대의 내용을 담은 성명서를 두고 시의회는 “완성도를 높이고 시·도민의 권익을 온전히 보전하기 위한 지방의회의 책임 있는 요구였을 뿐, 통합 자체에 대한 반대가 아님을 다시 한번 명확히 밝힌다”고 언급했다.

이어 “대구시의회는 대구·경북 행정통합을 한 번도 반대한 적이 없고, 그 동안 행정통합을 위해 최선을 다 해왔다. 통합을 적극 찬성한다”고도 했다.

하지만 대구시의회는 지난 23일 성명을 통해 “권한과 재정이 비어있고 대표성의 균형이 무너진 졸속 통합에 단호히 반대한다”고 밝힌 바 있다.

이 성명에서 시의회는 “20조원 규모의 정부 재정 인센티브 방안마저 구체적으로 반영되지 않았다”며 “이는 숫자만 요란한 속 빈 발표에 불과하며 구체적 담보 없는 재정 약속으로는 통합의 실효성을 말할 수 없다”고 밝혔다.

대구시의회는 과거 대구·경북에서 통합안이 논의되던 시기 통합에 찬성한다는 뜻을 밝힌 바 있다.

이러한 배경을 의식한 듯 당시 시의회는 “2024년 12월 (시의회가) 통합에 동의한 것은 중앙 권한의 실질적 이양 등을 담보로 전제한 것”이라면서 “지금 추진되는 통합특별법 수정안은 취지와 방향이 현저히 달라졌다”고 밝혔다.

정치권에서는 23일 나온 시의회의 입장을 두고 지역 사회의 반발과 갈등이 여전하다는 점을 반영하는 것으로 해석됐다.

실제 대구시의회의 성명이 나온 다음 날인 24일 국회 법제사법위원회는 지역 여론과 국민의힘 반대를 이유로 대구·경북 행정통합법 처리를 보류했다.

반대 입장을 밝히면서 대구시의회는 대구 및 경북 광역의회 간 의석수 불균형을 행정통합의 걸림돌로 꼽았다.

현재 대구(235만여명)와 경북(250만여명)의 인구는 비슷하지만 광역의회 의석 수는 대구시의회 33석, 경북도의회 60석 등으로 큰 차이를 보인다. 이에 통합 이후 지역 현안을 논의하는 과정에서 대구시민의 대표성이 약화될 수 있다는 것이다.

지역 정치권에서는 행정통합 후 대구시의회가 자신들의 정치적 입지가 줄어들 수 있다는 위기감에 반발하는 모양새를 취했다고 해석하는 분위기다.

이런 상황에서 국민의힘 대구·경북(TK) 소속 의원들이 지난 26일 국회 법제사법위원회에서 보류됐던 행정통합 특별법의 2월 임시국회 회기 내 처리를 추진해달라고 원내지도부에 요구했다. 국민의힘은 민주당에 법사위 개최 및 해당 법안 통과 의사를 전달했다.

이에 따라 특별법안이 이르면 다음달 1일 전남·광주 행정통합 특별법과 함께 본회의에서 처리될 가능성이 커졌다.

지역 정치권 관계자는 “대구시의회가 (행정통합법 통과 시) 고립되거나 비난받을 것을 의식했기 때문이 재차 ‘통합 찬성’ 카드를 든 게 아니겠나”고 말했다.