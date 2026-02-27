류진 한경협 회장 “창립 65주년인 올해 뉴 K인더스트리 원년”

한경협, 정기총회 개최
“창립 65주년을 맞아 올해가 대한민국 성장엔진을 본격 재점화하는 ‘뉴 K인더스트리(산업)’의 원년이 되기를 바란다.”
류진 한국경제인협회(한경협) 회장이 27일 서울 영등포구 한경협타워 콘퍼런스센터에서 열린 65회 정기총회에서 “인공지능(AI) 대전환의 기회를 선점하는 ‘새로운 성장의 길’과 ‘다 함께 성장하는 길’을 열어가겠다”며 이같이 말했다.
올해 창립 65년을 맞은 한경협은 AI 생태계 주권 확보, 모빌리티·바이오 등 신성장 산업 로드맵 제시, 서비스 산업 선진화, 규제 혁신·기업가 정신 확산 등에 중점을 둘 계획이다. 또 지역 경제 활성화와 중소기업 인력난 해소를 위한 ‘베이비붐 세대-중소도시-중소기업’ 취업연계 모델 등을 도입해 중소기업, 지역과 함께 성장하는 길도 모색할 방침이다.
류 회장은 이어 “국가경쟁력의 백년대계를 기초부터 다지기 위해 올해는 미래세대 육성에 초점을 두겠다”며 “특히 청년들에게 실질적인 취업과 창업의 기회를 제공하는 것은 물론, 사각지대에 놓인 ‘학교 밖 청소년’과 ‘쉬었음 청년’까지 따뜻하게 보듬겠다”고 덧붙였다.
이날 총회에서 갤럭시코퍼레이션, 에어버스코리아 등 20개사가 신규 회원이 됐다. 총회에는 이장한 종근당 회장, 김남구 한국투자금융지주 회장, 김정수 삼양라운드스퀘어 부회장, 김희용 티와이엠 회장, 우오현 SM그룹 회장, 이희범 부영그룹 회장 등 70여명이 참석했다.