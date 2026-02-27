류진 한경협 회장 “창립 65주년인 올해 뉴 K인더스트리 원년”

류진 한국경제인협회 회장이 27일 서울 영등포구 한경협타워 콘퍼런스센터에서 열린 65회 정기총회에서 "인공지능 대전환의 기회를 선점하는 '새로운 성장의 길'과 '다 함께 성장하는 길'을 열어가겠다"며 이같이 말했다.

또 지역 경제 활성화와 중소기업 인력난 해소를 위한 '베이비붐 세대-중소도시-중소기업' 취업연계 모델 등을 도입해 중소기업, 지역과 함께 성장하는 길도 모색할 방침이다.

류 회장은 이어 "국가경쟁력의 백년대계를 기초부터 다지기 위해 올해는 미래세대 육성에 초점을 두겠다"며 "특히 청년들에게 실질적인 취업과 창업의 기회를 제공하는 것은 물론, 사각지대에 놓인 '학교 밖 청소년'과 '쉬었음 청년'까지 따뜻하게 보듬겠다"고 덧붙였다.