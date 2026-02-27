코스피 뛰자 세수도 ‘껑충’···1월 국세수입 6조2000억원↑, 증권거래세·소득세가 견인

올해 1월 국세 수입이 근로소득세와 부동산·주식 거래 증가 등의 영향으로 지난해보다 6조원 넘게 걷혔다.

재정경제부가 27일 발표한 ‘2026년 1월 국세수입 현황’을 보면, 지난달 국세 수입은 52조9000억원으로 지난해 같은 기간보다 6조2000억원(13.4%) 증가했다. 올해 1월 세수 진도율은 13.5%로, 최근 5년 평균 1월 진도율(12.5%)보다 1%포인트 높다. 이는 올해 예산(390조2000억원) 대비 13.5% 걷혔단 의미다.

세수 증대의 주요 동력은 부가가치세와 소득세, 증권거래세였다. 부가세는 환급 감소와 수입액 증가 영향으로 3조8000억원(17.3%) 증가한 26조1000억원이 걷혔다.

소득세 수입은 15조1000억원을 기록하며 전년 대비 1조5000억원(11.1%) 증가했다. 취업자 수 증가와 연말 상여금 효과로 근로소득세가 9000억원 늘었으며 부동산 거래량 증가로 양도소득세 또한 3000억원 늘었다.

자산시장 활성화에 따른 거래세 수입도 두드러졌다. 코스닥 거래대금이 급증하며 증권거래세가 2000억원 늘었고, 코스피 거래대금 확대에 따라 농어촌특별세도 3000억원 증가했다.

실제 1월 세수에 반영되는 지난해 12월 거래대금을 보면 코스닥은 204조6000억원으로 전년보다 83.8% 뛰었다. 같은 기간 코스피 거래대금 역시 302조7000억원으로 73.3% 늘었다.

특히 올해부터 인상된 증권거래세율이 세수 증대 효과를 뒷받침할 전망이다. 지난 1월부터 코스피와 코스닥 증권거래세율은 각각 0.05%포인트씩 상향 조정됐다. 이에 따라 코스피 시장은 0.05%의 세율이 신규 적용되며, 코스닥·K-OTC 시장은 기존 0.15%에서 0.20%로 조정됐다.

재정경제부 관계자는 “증권거래세는 증시에 민감하게 연동되는 자산 세수인 만큼 다른 세목에 비해 변동성이 크다”며 “1월 실적만으로 올해 전체 세수 전망을 속단하기는 어렵다”고 말했다.