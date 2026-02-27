창간 80주년 경향신문

“지방선거 승리에 모든 것 쏟겠다” 권선택 전 대전시장, 민주당 복당

본문 요약

권선택 전 대전시장이 더불어민주당에 복당했다.

권 전 시장은 27일 입장문을 내고 "정치적 고향인 민주당의 품으로 완전히 돌아온 만큼 다가오는 지방선거의 압도적 승리와 이재명 정부의 성공적인 국정 운영을 뒷받침하기 위해 제가 가진 모든 행정 경험과 정치적 역량을 쏟아붓겠다"고 밝혔다.

그는 오랜 기간 당적을 가질 수 없었던 시간을 "인고의 시간이자 민주주의와 지방자치의 가치를 다시 되새기는 성찰의 시간이었다"고 평가했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

“지방선거 승리에 모든 것 쏟겠다” 권선택 전 대전시장, 민주당 복당

입력 2026.02.27 14:35

  • 강정의 기자

  • 기사를 재생 중이에요

광복절 특별사면·복권 후 당적 회복

“백의종군 자세로 국정·지방선거 지원”

권선택 전 대전시장. 경향신문DB

권선택 전 대전시장. 경향신문DB

권선택 전 대전시장이 더불어민주당에 복당했다.

권 전 시장은 27일 입장문을 내고 “정치적 고향인 민주당의 품으로 완전히 돌아온 만큼 다가오는 지방선거의 압도적 승리와 이재명 정부의 성공적인 국정 운영을 뒷받침하기 위해 제가 가진 모든 행정 경험과 정치적 역량을 쏟아붓겠다”고 밝혔다.

그는 오랜 기간 당적을 가질 수 없었던 시간을 “인고의 시간이자 민주주의와 지방자치의 가치를 다시 되새기는 성찰의 시간이었다”고 평가했다.

이어 2024년 광복절 특별사면·복권으로 정치적 권리를 회복한 이후 당의 승리와 시대적 과업을 위해 활동해왔다고 했다. 특히 지난 대통령 선거에서는 중앙선거대책위원회 정부혁신제도개선위원장을 맡아 정권 재창출에 힘을 보탰다고도 했다.

권 전 시장은 “개인의 명예보다 민생을 살리고 나라를 바로 세우는 일이 더 시급하다고 판단했다”며 “복당까지 쉽지 않은 과정이었지만 백의종군의 자세로 당이 필요로 하는 곳이라면 어디든 달려갔다”고 밝혔다.

이어 “당원으로서의 의무를 다하며 제 자리를 지킨 이유는 민주당이 끝까지 헌신해야 할 정치적 뿌리이기 때문”이라고 덧붙였다.

