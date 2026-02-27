민주당 대구 찾은 날, TK 시민사회 “선거제도 개혁 없는 통합 반대”

대구·경북지역 시민단체 관계자 등이 TK 행정통합법 의결에 반발하며 재차 선거제도 개혁 등을 촉구했다.

27일 대구참여연대 등 시민단체와 학계, 정당 관계자 등은 2·28 민주운동기념관 앞에서 기자회견을 열고 “선거제도의 개혁 없는 통합은 재앙이다. 특별법 의결을 멈춰야 한다”고 밝혔다. 이날 2·28 민주운동기념관에서 최고위원회의를 연 더불어민주당 관계자들을 겨냥한 주장이다.

시민단체 등은 “지금 상태로는 행정통합 시 무소불위의 제왕적 단체장이 탄생하고, 우리 지역에 고착된 정치독점과 기득권 카르텔의 폐해가 초광역 범위로 확산되는 불행을 초래할 것”이라면서 “정치적 견제력과 민주주의, 자치는 없고 돈과 권력만 횡행하는 행정통합이 되어서는 안 된다”고 주장했다.

이들은 “집권 여당과 정부는 지난 대선에서 약속한 선거제도 개혁을 외면하고 있다”며 “선거 때는 정치개혁을 약속해 놓고 집권 후에는 당파적 권력욕에 매몰돼 민심을 배반하는 행태를 또다시 반복하고 있다”고 밝혔다.

이들은 지방의회의 권한 등을 강화하고 단체장 결선투표제, 광역의회 비례의원 30% 이상 확대, 기초의회 중대선거구제 도입 등이 절실하다는 시각을 갖고 있다.

끝으로 이들은 “행정통합에 앞서 지방 선거제도를 개혁하는 문제는 대구경북만이 아닌 한국 정치 전체의 문제”라면서 “선거제도의 개혁 없이 특별법 의결을 강행하겠다면 통합 법안에 통합특별시의 의회제도, 선거제도에 관한 특례조항이라도 넣어야 한다”고 주장했다.

앞서 시민단체 등은 지난 24일에도 같은 취지의 호소문을 발표한 바 있다.