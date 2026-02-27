“두쫀쿠 소주?” 하이트진로, 한정판 ‘두쫀쿠향에이슬’ 출시

“두쫀쿠, 이제 먹지 말고 드링쿠하세요.”

하이트진로가 두바이 디저트 감성을 담은 ‘두쫀쿠향에이슬’을 한정 출시한다.

27일 하이트진로에 따르면 두바이 쫀득 쿠키(두쫀쿠)가 ‘품절 대란’을 일으키며 베이커리와 음료 등 다양한 카테고리로 확산되자 업계 최초로 두쫀쿠향이 나는 소주를 선보인다.

‘두쫀쿠향에이슬’은 두쫀쿠의 초콜릿과 피스타치오 향미를 조화롭게 구현해 달콤하면서도 고소한 풍미를 살린 것이 특징이다. 제품 패키지는 초콜릿과 피스타치오의 브라운, 그린 컬러로 특별하게 디자인해 재미를 살렸다.

두쫀쿠향에이슬은 봄 신학기에 맞춰 다음 달 3일부터 전국 대학가와 주요 상권, 대형마트 등에서 판매된다. 알코올 도수는 12도이며 360㎖ 병 제품으로 출시된다.

하이트진로 관계자는 “소비자 니즈에 발맞춰 최신 디저트 트렌드를 적극 반영해 한정판 두쫀쿠향에이슬을 개발했다”며 “앞으로도 국내 대표 주류기업으로서 새로운 시도를 통해 트렌드를 이끌어 가겠다”고 말했다.

하이트진로는 기존 소주의 틀을 벗어난 과일소주 ‘에이슬’ 시리즈를 통해 비타500에이슬, 메로나에이슬, 아이셔에이슬, 핵아이셔에이슬 등 색다른 한정판 제품을 내놓으며 젊은 세대의 관심을 끌었다.