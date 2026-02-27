가수 MC몽, ‘수면제 대리처방’ 의혹 경찰 수사···전 의협 회장에 고발당해

경찰이 수면제를 대리 처방받았다는 의혹을 받는 가수 MC몽(본명 신동현)에 대한 수사에 착수했다.

27일 경향신문 취재를 종합하면, 서울 강남경찰서는 마약류관리법·의료법 위반 등 혐의를 받는 신씨에 대한 고발 사건을 넘겨받아 수사에 착수했다.

앞서 임현택 전 대한의사협회 회장은 지난달 신씨가 자신의 전직 매니저를 통해 향정신성의약품인 졸피뎀을 대리 처방받았다는 의혹을 제기하며 그를 고발했다. 임 전 회장은 국민신문고를 통해 ‘타인 명의로 약품을 주고받는 것은 위법행위’라는 취지로 신씨를 고발한 것으로 알려졌다.

임 회장에 따르면 국민신문고에 접수된 이 사건은 대전 서부경찰서에 배당됐다가 지난 25일 강남서로 이첩됐다. 사건을 이첩받은 강남서는 지난 26일 임 전 회장에 전화를 걸어 고발 내용 등에 관해 물은 것으로 전해졌다.

신씨의 수면제 대리 처방 의혹은 지난달 말 언론 보도로 제기됐다. 당시 신씨의 전 매니저가 ‘자신의 이름으로 약물을 처방받아 신씨에게 건넸다’는 내용의 녹음 파일이 공개됐다. 이후 임 전 회장은 이 같은 보도 내용에 따라 신씨를 경찰에 고발한 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “수사 중인 사안으로 확인이 어렵다”고 밝혔다.