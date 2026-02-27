창간 80주년 경향신문

가계대출 금리 4개월 연속 올라…주담대는 1년2개월 만 최고

경향신문

본문 요약

지난달 가계대출 금리가 넉 달 연속 올랐다.

대기업 대출 금리가 0.01%포인트 올랐지만, 중소기업 대출 금리가 0.03%포인트 낮아졌기 때문이다.

가계와 기업을 통틀어 전체 은행권 대출금리는 0.05%포인트 오른 4.24%로 집계됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

가계대출 금리 4개월 연속 올라…주담대는 1년2개월 만 최고

입력 2026.02.27 14:55

  • 김지환 기자

  • 기사를 재생 중이에요

한 시중은행의 대출 창구. 연합뉴스

지난달 가계대출 금리가 넉 달 연속 올랐다. 시장금리가 전반적으로 오른 영향이다.

한국은행이 27일 발표한 ‘2026년 1월 금융기관 가중평균금리’ 통계를 보면, 지난달 중 예금은행의 가계대출 가중평균 금리(신규취급액 기준)는 연 4.50%로 전월보다 0.15%포인트 상승했다. 4개월 연속 올라 지난해 3월(4.51%) 이후 10개월 만에 가장 높은 수준이다.

가계대출 중 주택담보대출은 0.15%포인트 오른 4.50%로 집계됐다. 4개월 연속 상승이다. 금리 수준은 2024년 11월(4.30%) 이후 1년 2개월 만에 가장 높았다. 전세자금대출은 0.07%포인트 오른 4.06%였다. 이 역시 4개월 연속 상승이다.

반대로 신용대출(5.55%)은 0.32% 떨어지며 3개월 만에 하락으로 돌아섰다.

이혜영 한은 금융통계팀장은 “주택담보대출 금리는 지표인 은행채 5년물 금리가 1월 0.07%포인트 오른 데 가장 큰 영향을 받았다”며 “신용대출 금리의 경우 지표인 은행채 단기물 금리가 하락한 데다 (금리가 높은) 중저신용자 대출 비중도 줄면서 낮아졌다”고 설명했다. 금리 전망과 관련해서는 “시장금리가 전반적으로 오르는 추세인 만큼 대출·예금금리 모두 오를 가능성이 있다”고 했다.

1월 기업 대출 금리(4.15%)는 0.01%포인트 떨어졌다. 대기업(4.09%) 대출 금리가 0.01%포인트 올랐지만, 중소기업(4.21%) 대출 금리가 0.03%포인트 낮아졌기 때문이다. 가계와 기업을 통틀어 전체 은행권 대출금리는 0.05%포인트 오른 4.24%로 집계됐다.

월 저축성 수신(예금) 금리(신규취급액 기준)는 연 2.78%로 전월(2.90%)보다 0.12%포인트 하락했다. 5개월 만의 하락이다. 정기예금 등 순수저축성예금 금리(2.77%)와 금융채·CD(양도성예금증서) 등 시장형 금융상품 금리(2.82%)가 각각 0.12%포인트, 0.13%포인트 떨어졌다. 이 팀장은 “예금 금리는 장기물보다 단기물 금리에 더 영향을 많이 받기 때문”이라고 설명했다.

은행권 전체 대출 금리는 오르고 예금 금리는 떨어지면서 예대금리차는 0.17%포인트 커졌다. 5개월 만의 상승 전환이다.

