창간 80주년 경향신문

멜라니아, 다음주 유엔 안보리 회의 주재···대통령 부인으로서 최초

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령의 부인 멜라니아 여사가 다음주 뉴욕 유엔본부에서 열리는 안전보장이사회 회의를 주재한다고 백악관이 26일 보도자료를 통해 밝혔다.

일각에서는 트럼프 대통령의 '유엔 우회' 시도의 일환으로 보는 분석도 있다.

트럼프 대통령의 '평화위원회' 구성이 유엔을 대체하려는 것 아니냐는 관측 속에 의장국의 정상이 아닌 배우자가 회의를 주재하는 것은 사실상 유엔의 존재를 우회하려는 의도일 수 있다고 AFP 통신은 지적했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

멜라니아, 다음주 유엔 안보리 회의 주재···대통령 부인으로서 최초

입력 2026.02.27 14:56

수정 2026.02.27 14:59

펼치기/접기
  • 이영경 기자

  • 기사를 재생 중이에요

멜라니아 트럼프 미국 영부인이 지난 24일(현지시간) 워싱턴DC 미 연방의회 의사당에서 열린 상·하원 합동회의에서 도널드 트럼프 대통령의 국정연설에 앞서 하원 본회의장에 입장하고 있다. UPI연합뉴스

멜라니아 트럼프 미국 영부인이 지난 24일(현지시간) 워싱턴DC 미 연방의회 의사당에서 열린 상·하원 합동회의에서 도널드 트럼프 대통령의 국정연설에 앞서 하원 본회의장에 입장하고 있다. UPI연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령의 부인 멜라니아 여사가 다음주 뉴욕 유엔본부에서 열리는 안전보장이사회(안보리) 회의를 주재한다고 백악관이 26일(현지시간) 보도자료를 통해 밝혔다.

현직 미국의 퍼스트레이디가 안보리 회의를 주재하는 것은 이번이 처음이다. 회의는 다음달 2일 미 동부시간 오후 3시에 열리며, 주제는 ‘분쟁 속의 아동, 기술, 교육’이다.

백악관은 “멜라니아 여사는 유엔에서 역사를 만들 예정이며, 미국이 안보리 의장국을 맡는 가운데 의사봉을 잡고 관용과 세계 평화를 증진하는 데 있어 교육의 역할을 강조할 것”이라고 설명했다. 미국은 3월 한 달 동안 안보리 의장국을 맡게 된다.

트럼프 대통령은 지난 24일 국정연설에서 “우리의 훌륭한 영부인보다 미국의 청년을 보호하는 데 더 관심 있는 사람은 없다”고 언급한 바 있다.

로이터 통신에 따르면 유스테판 뒤자리크 유엔 사무총장 대변인은 이날 정례브리핑에서 멜라니아 여사의 회의 참석에 대해 “미국이 안보리와 해당 주제에 대해 느끼는 중요성”을 보여준다고 평가했다.

일각에서는 트럼프 대통령의 ‘유엔 우회’ 시도의 일환으로 보는 분석도 있다.

트럼프 대통령의 ‘평화위원회’ 구성이 유엔을 대체하려는 것 아니냐는 관측 속에 의장국의 정상이 아닌 배우자가 회의를 주재하는 것은 사실상 유엔의 존재를 우회하려는 의도일 수 있다고 AFP 통신은 지적했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글