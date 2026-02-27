멜라니아, 다음주 유엔 안보리 회의 주재···대통령 부인으로서 최초

도널드 트럼프 미국 대통령의 부인 멜라니아 여사가 다음주 뉴욕 유엔본부에서 열리는 안전보장이사회(안보리) 회의를 주재한다고 백악관이 26일(현지시간) 보도자료를 통해 밝혔다.

현직 미국의 퍼스트레이디가 안보리 회의를 주재하는 것은 이번이 처음이다. 회의는 다음달 2일 미 동부시간 오후 3시에 열리며, 주제는 ‘분쟁 속의 아동, 기술, 교육’이다.

백악관은 “멜라니아 여사는 유엔에서 역사를 만들 예정이며, 미국이 안보리 의장국을 맡는 가운데 의사봉을 잡고 관용과 세계 평화를 증진하는 데 있어 교육의 역할을 강조할 것”이라고 설명했다. 미국은 3월 한 달 동안 안보리 의장국을 맡게 된다.

트럼프 대통령은 지난 24일 국정연설에서 “우리의 훌륭한 영부인보다 미국의 청년을 보호하는 데 더 관심 있는 사람은 없다”고 언급한 바 있다.

로이터 통신에 따르면 유스테판 뒤자리크 유엔 사무총장 대변인은 이날 정례브리핑에서 멜라니아 여사의 회의 참석에 대해 “미국이 안보리와 해당 주제에 대해 느끼는 중요성”을 보여준다고 평가했다.

일각에서는 트럼프 대통령의 ‘유엔 우회’ 시도의 일환으로 보는 분석도 있다.

트럼프 대통령의 ‘평화위원회’ 구성이 유엔을 대체하려는 것 아니냐는 관측 속에 의장국의 정상이 아닌 배우자가 회의를 주재하는 것은 사실상 유엔의 존재를 우회하려는 의도일 수 있다고 AFP 통신은 지적했다.