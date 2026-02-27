올해 첫 ‘올영세일’…봄맞이 뷰티·웰니스템 3만종 할인

CJ올리브영이 뷰티·웰니스 상품 3만종을 할인판매하는 올해 첫 ‘올영세일’을 펼친다.

27일 올리브영에 따르면 이번 행사는 전국 매장과 공식 온라인몰에서 다음 달 1일부터 7일까지 진행된다.

올리브영은 봄철 개강 시즌을 맞아 색조 화장품부터 환절기 보습을 위한 기초·바디케어 상품까지 특가에 선보인다.

신학기와 계절 변화에 어울리는 색조와 향 관련 상품은 ‘뉴시즌 뉴무드’ 키워드로, 건조한 날씨에 사용하기 좋은 보습크림 등 스킨케어와 바디케어 상품은 ‘겉촉속촉’ 키워드로 제안한다. 또 나이트 클렌즈 주스, 수면 안대 등 하루의 마무리를 돕는 상품은 ‘나이트 케어’ 테마로 큐레이션해 웰니스 라이프를 실천하는데 도움을 준다.

매일 6~7개 브랜드의 인기 상품을 단 하루 추가 할인하는 ‘오늘의 특가’는 더 알차게 준비했다. 세일 첫날 ‘바이오던스’ 등을 시작으로 ‘딜라이트 프로젝트’ ‘라운드랩’ ‘메디힐’ 등 40여 개 브랜드의 인기 상품을 순차적으로 선보인다. 고객들이 혜택을 확실히 체감할 수 있도록 ‘더블 기획’과 증정을 더한 기획 상품 등으로 라인업을 구성했다. 또 올영세일에서만 만나볼 수 있는 신상품을 모은 ‘신상특가’, 베스트셀러를 중심으로 구성한 ‘스테디셀러 특가’ 상품도 있다.

쿠폰 혜택도 마련했다. 특정 일자에 깜짝 운영하는 할인 쿠폰팩(4종)을 다운로드 받을 경우 오프라인 기준 최대 4만원까지 할인 받을 수 있다. 행사 기간 온라인몰을 찾은 고객에게는 매일 3차례(자정·낮 12시·오후 6시) 특별 할인 쿠폰을 선착순 지급한다.

지난 달 론칭한 웰니스 큐레이팅 플랫폼 ‘올리브베러’도 올영세일에 참여한다. 웰니스의 일상 실천을 위한 6대 키워드인 잘 먹기·잘 채우기·잘 움직이기·잘 쉬기·잘 가꾸기·잘 케어하기를 중심으로 올레샷(올리브 레몬 샷)부터 유산균, 아로마테라피 상품까지 카테고리별 대표 웰니스템을 추가 할인된 가격에 만나볼 수 있다.

글로벌몰에서도 할인 기획전이 열린다. 외국인 매출 비중이 높은 서울 명동·성수·홍대부터 부산·제주 등 ‘글로벌관광상권’ 매장에서는 스킨케어 디바이스, 마스크팩, 클렌징폼 등 관광객에게 인기가 높은 상품 15종을 싸게 판다.

올리브영 관계자는 “봄철 분위기 전환과 환절기 건강 관리 등을 고려해 행사를 마련했다”면서 “앞으로도 국내외 고객을 위한 새로운 트렌드를 발굴해 차별화된 쇼핑 경험을 제공하겠다”고 말했다.

올영세일은 연간 4회(3·6·9·12월) 열리는 올리브영의 정기 할인 행사로 트렌디한 뷰티·웰니스 아이템을 합리적인 가격으로 선보이는 대표적인 K뷰티 프로그램이다.