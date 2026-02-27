창간 80주년 경향신문

경찰 2차 소환 김병기 “계속 성실히 조사받겠다”···전날 14시간 조사

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

전직 서울 동작구의원들로부터 3000만원의 '정치헌금'을 수수했다는 혐의 등 13개 의혹으로 수사를 받는 김병기 무소속 의원이 27일 경찰에 2차 소환돼 조사를 받았다.

김 의원은 지난해 말부터 전직 보좌진의 폭로 등으로 자신과 관련한 의혹이 불거지기 시작한 지 약 두 달여 만인 지난 26일 처음으로 경찰에 출석해 조사를 받았다.

김 의원은 이날 오전 10시쯤 서울경찰청 마포청사에 도착해 취재진에 "계속 성실히 조사받겠다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

경찰 2차 소환 김병기 “계속 성실히 조사받겠다”···전날 14시간 조사

입력 2026.02.27 15:34

  • 김태욱 기자

  • 기사를 재생 중이에요

뇌물수수 등 13가지 의혹을 받는 김병기 무소속 의원이 27일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 이준헌 기자

뇌물수수 등 13가지 의혹을 받는 김병기 무소속 의원이 27일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 이준헌 기자

전직 서울 동작구의원들로부터 3000만원의 ‘정치헌금’을 수수했다는 혐의 등 13개 의혹으로 수사를 받는 김병기 무소속 의원(전 더불어민주당 원내대표)이 27일 경찰에 2차 소환돼 조사를 받았다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 이날 오전 김 의원을 뇌물수수, 직권남용, 위계에 의한 업무방해 등 혐의 피의자 신분으로 불러 조사했다. 이날 조사는 전날에 이어 두 번째다. 김 의원은 지난해 말부터 전직 보좌진의 폭로 등으로 자신과 관련한 의혹이 불거지기 시작한 지 약 두 달여 만인 지난 26일 처음으로 경찰에 출석해 조사를 받았다.

김 의원은 이날 오전 10시쯤 서울경찰청 마포청사에 도착해 취재진에 “계속 성실히 조사받겠다”고 말했다. 연일 계속된 의혹 제기에도 별다른 소명을 하지 않았던 그는 “조사가 끝난 다음에 기회가 되면 따로 말씀드릴 자리를 마련할 수 있을 것 같다”고 덧붙였다. 김 의원은 ‘오늘 조사에서 어떤 점 소명하실 계획인가’ 등을 묻는 질문에 답하지 않고 조사실로 향했다.

김 의원은 전날 오전 9시쯤 경찰에 처음 출석했을 때엔 “제기된 모든 의혹과 음해, 말끔하게 해소하고 반드시 명예 회복하도록 하겠다”고 말했다. 출석 14시간여만인 오후 11시30분쯤 조사를 마치고 나온 김 의원은 ‘어떤 내용을 소명했나’ 등 취재진 질문에 답하지 않고 귀가했다.

뇌물수수와 직권남용, 위계에 의한 업무방해 등 혐의를 받는 무소속 김병기 의원이 지난 26일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 피의자 신분으로 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 문재원 기자

뇌물수수와 직권남용, 위계에 의한 업무방해 등 혐의를 받는 무소속 김병기 의원이 지난 26일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 피의자 신분으로 출석하며 취재진 질문에 답하고 있다. 문재원 기자

경찰은 현재 김 의원과 관련한 의혹이 크게 13개에 이르는 것으로 보고 수사 중이다. 김 의원은 정치헌금 수수 의혹 외에 배우자의 동작구의회 업무추진비 유용 및 수사 무마 청탁, 차남의 빗썸 특혜취업·숭실대 특혜 편입 등 의혹도 받는다. 전직 보좌진들의 텔레그램 대화 내용을 입수하고, 이를 박대준 전 쿠팡 대표에게 전달해 인사 불이익을 요구했다는 의혹도 수사 중이다.

그간 경찰은 김 의원 측에 돈을 건넸다는 탄원서를 쓴 전직 동작구의원 등 의혹과 관련된 약 20명을 불러 조사하고, 김 의원 사무실과 자택·동작구의회 등을 압수수색했다.

김 의원에 제기된 의혹만 13가지에 이르는 만큼 이틀간 진행된 소환조사 이후 경찰이 추가 소환을 할 가능성도 있다. 전날에 이어 김 의원을 재차 불러 조사한 경찰은 이날 2차 조사 이후에도 필요한 경우 김 의원을 추가 소환하겠다는 방침이다.

뇌물수수 등 13가지 의혹을 받는 무소속 김병기 의원이 27일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 이준헌 기자

뇌물수수 등 13가지 의혹을 받는 무소속 김병기 의원이 27일 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 이준헌 기자

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글