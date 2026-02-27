SH, 마곡17단지 ‘토지임대부 분양주택’ 청약 시작···381가구 모집

서울주택도시개발공사(SH)는 마곡17단지의 입주자를 모집한다고 27일 밝혔다.

마곡17단지는 2023년 사전청약을 진행했던 ‘마곡지구 10-2단지’의 이름을 바꾼 것으로, SH 사전청약 단지 가운데 첫 본청약 사례다.

땅은 공공이 소유하고 건물은 분양받은 사람이 소유하는 ‘토지임대부 분양주택’이다.

40년 동안 거주한 뒤 재계약을 통해 최장 80년(40년+40년)까지 안정적으로 살 수 있다. 전매제한기간 10년이 지나면 개인 간 거래도 가능하다.

공급 물량은 59㎡(약25평) 355가구, 84㎡(34평) 26가구 등 총 381가구다.

이 중 175가구는 사전청약 당첨자에게 우선 공급한다. 나머지는 특별공급(청년·신혼부부·생애최초·신생아 등) 162가구와 일반공급 44가구로 나뉜다.

사전청약 당첨자 중 자격이 미달하거나 청약을 포기해 남은 물량은 일반공급으로 넘겨 공급한다.

전용면적별 분양가는 59㎡가 2억9000만원에서 3억4000만원, 84㎡가 4억원에서 4억5000만원 수준이다.

매달 내는 토지 임대료는 59㎡가 66만3900원, 84㎡는 94만6000원이다. 토지 임대료가 부담되면 당첨자와 SH 간 합의로 보증금 형태로 바꿀 수 있다.

신청 자격은 입주자 모집 공고일 기준으로 수도권(서울·경기·인천)에 사는 무주택 가구 구성원이다. 주택청약종합저축이나 청약저축 가입자여야 한다.

같은 순위 안에서 경쟁이 생기면 서울시에서 2년 이상 계속 거주한 사람에게 100% 우선 공급하고, 남은 물량을 서울 외 수도권 거주자에게 공급한다.

청약 접수 기간은 사전청약 당첨자는 3월 10일~11일, 특별공급은 3월 12일~13일까지, 일반공급은 3월 16일~18일까지다. 당첨자는 4월 2일 발표한다.

마곡17단지는 지하철 5호선 마곡역과 송정역 사이에 있다. 단지 앞 버스 정류장이 있어 대중교통을 이용하기 쉽다. 공진초, 공항초(병설유치원 포함), 공항중, 마곡하늬중 등 단지 주변에 학교가 많아 교육 환경도 뛰어나다.

황상하 SH 사장은 “합리적인 가격의 품질 좋은 공공분양주택 공급을 늘리기 위해 꾸준히 노력하겠다”며 “마곡17단지를 시작으로 하반기 고덕강일지구 3단지 등 여러 단지를 차질 없이 공급해 서울시민의 주거 안정에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.